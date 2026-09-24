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सड़क को बना दिया था कूड़ेदान, एक शख्स ने उठाई जिम्मेदारी; जानिए कैसे खानपुर गांव की बदहाल रोड की बदली सूरत

व्यवस्था के भरोसे नहीं बैठे भंवर चौधरी, खानपुर गांव की बदहाल सड़क की बदली सूरत.

सड़क को बना दिया था कूड़ेदान: खानपुर गांव निवासी भंवर चौधरी
सड़क को बना दिया था कूड़ेदान: खानपुर गांव निवासी भंवर चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 8:06 PM IST

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नई दिल्ली: व्यवस्था की सुस्ती और शिकायतों की अनदेखी के बीच एक शख्स ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया. राजधानी दिल्ली के एमबी रोड पर कभी जिस सड़क के किनारे लोग खुले में कूड़ा फेंकते थे, आज उसकी सूरत बदलने का बीड़ा एक स्थानीय नागरिक ने अपने दम पर उठाया है. सड़क पर लगातार कूड़ा जमा होने से न सिर्फ गंदगी फैल रही थी, बल्कि स्थानीय लोगों के मुताबिक कूड़े की वजह से सड़क पर जाम और हादसों का खतरा भी बना रहता था. शिकायतों के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खानपुर गांव के रहने वाले भंवर चौधरी ने इसे अपने संज्ञान में लिया और खुद आगे आने का फैसला किया.

स्थानीय भंवर चौधरी ने कूड़ा फेंके जाने वाली जगह पर टेंट लगवाया और लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि सड़क को कूड़ेदान न बनाया जाए. उनकी इस पहल में गांव के लोग भी साथ आए. स्थानीय लोगों ने न सिर्फ उनका समर्थन किया, बल्कि उनके इस कदम की तारीफ भी की. उनका कहना है कि जिस काम के लिए लंबे समय से व्यवस्था की ओर उम्मीद लगाई जा रही थी, उसमें एक स्थानीय व्यक्ति ने खुद पहल करके मिसाल पेश की है.

भंवर चौधरी का कहना है कि उन्होंने शुरुआत अपने गांव और अपने घर से की है, लेकिन आगे दिल्ली में जहां भी उन्हें ऐसी गंदगी या लोगों की समस्या दिखाई देगी, वह अपने स्तर पर उसके समाधान के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे.

सड़क को बना दिया था कूड़ेदान: खानपुर गांव निवासी भंवर चौधरी (ETV Bharat)

भंवर चौधरी का कहना है कि उनका मकसद किसी जनप्रतिनिधि की शिकायत करना नहीं है. उनका कहना है कि अगर लोग और जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें तो बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो सकती हैं. लेकिन अगर किसी वजह से कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि जनता की समस्या को अनदेखा कर दिया जाए. उनका कहना है कि वह खुद को जनता का सेवक और समाजसेवक मानते हैं और आगे भी लोगों की समस्याओं के लिए खड़े रहें.

बता दें कि इसी जगह के पास एमसीडी का स्कूल भी है. स्थानीय लोगों और स्कूल से जुड़े लोगों के मुताबिक पहले आसपास जमा कूड़े की वजह से मच्छरों की समस्या रहती थी, जिसका असर बच्चों और शिक्षकों पर भी पड़ता था. अब भंवर चौधरी की पहल के बाद स्कूल की तरफ से भी उनकी कोशिश के लिए आभार जताया गया है. इसके साथ ही भंवर चौधरी की इस पहल का असर गांव के युवाओं पर भी दिखाई दे रहा है. युवा टीकम चौधरी का कहना है कि अगर एक व्यक्ति अपने स्तर पर किसी समस्या को दूर करने के लिए आगे आ सकता है तो दूसरे लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए.

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