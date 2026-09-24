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सड़क को बना दिया था कूड़ेदान, एक शख्स ने उठाई जिम्मेदारी; जानिए कैसे खानपुर गांव की बदहाल रोड की बदली सूरत

सड़क को बना दिया था कूड़ेदान: खानपुर गांव निवासी भंवर चौधरी ( ETV Bharat )