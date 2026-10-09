जवानों को बम से उड़ाने की साजिश, दो नक्सलियों को 10-10 साल की सजा, भानुप्रतापपुर NIA अदालत का फैसला
भानुप्रतापपुर की NIA अदालत ने नक्सल साजिश केस में फैसला सुनाया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 7:43 PM IST
कांकेर: नक्सल अपराध से जुड़े एक मामले में कांकेर की एक न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुरक्षा बलों के जवानों को विस्फोट के जरिए निशाना बनाने की साजिश रचने के मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष NIA अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
पूरी घटना 28 अक्टूबर 2023 की है. कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के चिलपरस-नयापारा पहाड़ी के पास बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी. इसी दौरान जंगल के पास कुछ संदिग्ध लोग भागने लगे. सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सानू कोमरा और अर्जुन साहू के रूप में हुई.
तलाशी में विस्फोटक सामग्री बरामद
दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस ने जांच की. दोनों आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन की जनमिलिशिया से जुड़े थे. दोनों सुरक्षा बलों के जवानों को विस्फोट के जरिए निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से नौ डेटोनेटर, तार का एक बंडल, एक स्विच, प्लास्टिक रस्सी के तीन बंडल, छर्रों के दो पैकेट, करीब एक किलोग्राम लोहे के टुकड़े, दो पाइप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया.
इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने की पैरवी की.
विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनआईए दीपक के गुप्ता की अदालत ने सानू कोमरा और अर्जुन साहू को दोषी ठहराया. अदालत ने दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता त्रिभुवन शंकर यादव ने पैरवी की.
तीन नक्सल मामलों में आ चुके हैं फैसले
कांकेर जिले में नक्सल अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों का सिलसिला जारी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक तीन मामलों में फैसले आ चुके हैं. इनमें दो मामले भानुप्रतापपुर न्यायालय और एक मामला कांकेर न्यायालय से संबंधित है.
सानू कोमरा और अर्जुन साहू ने पुलिस पार्टी पर हमले की योजना इन्होंने बनाई थी. इस केस में दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा दी गई है. इनके ऊपर 2-2 हजार रुपये का फाइन भी लगाया गया है- त्रिभुवन शंकर यादव, सरकारी वकील, कांकेर
इससे पहले सितंबर 2026 में कांकेर न्यायालय ने SZCM प्रभाकर राव और उसकी पत्नी DVM राजे कांगे से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था. 16 सितंबर 2026 को भानुप्रतापपुर की विशेष NIA अदालत ने नक्सली पोलूराम आंचला को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. जिले में नक्सल अपराधों से जुड़े कुल 36 मामले लंबित थे. तीन केसों में फैसला आने के बाद अब 33 मामले लंबित हैं.