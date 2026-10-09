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जवानों को बम से उड़ाने की साजिश, दो नक्सलियों को 10-10 साल की सजा, भानुप्रतापपुर NIA अदालत का फैसला

कांकेर के भानुप्रतापपुर एनआईए कोर्ट का फैसला ( ETV BHARAT )

कांकेर: नक्सल अपराध से जुड़े एक मामले में कांकेर की एक न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुरक्षा बलों के जवानों को विस्फोट के जरिए निशाना बनाने की साजिश रचने के मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष NIA अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पूरी घटना 28 अक्टूबर 2023 की है. कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के चिलपरस-नयापारा पहाड़ी के पास बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी. इसी दौरान जंगल के पास कुछ संदिग्ध लोग भागने लगे. सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सानू कोमरा और अर्जुन साहू के रूप में हुई.