ETV Bharat / state

भानु प्रताप और उसके 4 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज, क्राइम करके हरिद्वार में फैलाई दहशत

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में लूट, डकैती, झपटमारी और चोरी की वारदातों से खौफ पैदा करने वाले बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है. ऐसे पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. गिरोह का सरगना भानु प्रताप उर्फ गुड्डू आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाने के लिए संगठित गैंग चलाता है. उसके साथ चार और सक्रिय सदस्य मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे.

भानु प्रताप गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा: हरिद्वार पुलिस ने बताया कि लूट, डकैती से दहशत फैलाने वाले पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. पुलिस ने क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं से दहशत फैलाने वाले एक गिरोह पर नकेल कसी और पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. जांच में सामने आया कि गैंग लीडर भानु प्रताप उर्फ गुड्डू नाम का अपराधी पैसा कमाने के लिए गैंग चलाता है. इस गैंग में चार और सक्रिय सदस्य शामिल हैं. पुलिस ने गिरोह में शामिल पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था गैंग: रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार के मुताबिक-