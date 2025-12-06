ETV Bharat / state

भानु प्रताप और उसके 4 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज, क्राइम करके हरिद्वार में फैलाई दहशत

हत्या आरोपी भानु प्रताप उर्फ गुड्डू और उसके 4 साथी हरिद्वार में लूट, डकैती और झपटमारी जैसे अपराध करके भय का वातावरण बना रहे थे

GANGSTERS ON BHANU PRATAP GANG
हरिद्वार अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 6:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में लूट, डकैती, झपटमारी और चोरी की वारदातों से खौफ पैदा करने वाले बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है. ऐसे पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. गिरोह का सरगना भानु प्रताप उर्फ गुड्डू आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाने के लिए संगठित गैंग चलाता है. उसके साथ चार और सक्रिय सदस्य मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे.

भानु प्रताप गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा: हरिद्वार पुलिस ने बताया कि लूट, डकैती से दहशत फैलाने वाले पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. पुलिस ने क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं से दहशत फैलाने वाले एक गिरोह पर नकेल कसी और पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. जांच में सामने आया कि गैंग लीडर भानु प्रताप उर्फ गुड्डू नाम का अपराधी पैसा कमाने के लिए गैंग चलाता है. इस गैंग में चार और सक्रिय सदस्य शामिल हैं. पुलिस ने गिरोह में शामिल पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था गैंग: रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार के मुताबिक-

आरोपी भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना हस्तिनापुर, मेरठ का रहने वाला है. आरोपी भानु प्रताप काफी समय से अपने गिरोह के साथ सक्रिय है. उसके साथ दीपक, अंकुश, राहुल (तीनों निवासी हुसैनपुर बहादरपुर, थाना रामराज, मुजफ्फरनगर) और गौरव उर्फ कमांडो निवासी दुर्गागढ़ रंजीतपुर, थाना पथरी, हरिद्वार शामिल हैं. सभी आरोपी मिलकर डकैती, लूट, झपटमारी व चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते आए हैं. इन घटनाओं से आमजन में भय व्याप्त है. इसके साथ ही गैंग लीडर भानु प्रताप उर्फ गुड्डू के खिलाफ रानीपुर, बहादराबाद और नगर कोतवाली समेत कई थानों में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
-शांति कुमार, कोतवाली प्रभारी, रानीपुर-

सभी बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे: इसी तरह उसके साथी दीपक, अंकुश और राहुल के खिलाफ भी रानीपुर, बहादराबाद और नगर कोतवाली में हत्या, लूट, डकैती और शस्त्र अधिनियम के अनेक मुकदमे पाए गए हैं. गौरव उर्फ कमांडो के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है.

गैंग के बदमाशों का खंगाला जा रहा आपराधिक इतिहास: कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि गैंग की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है. पुलिस अब गिरोह की पिछले मामलों की भी गहन जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: लक्सर में ड्यूटी जा रहे आपदा मित्र को दबंगों ने गोली मारी, गंभीर हालत में जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती

TAGGED:

CRIMES OF BHANU PRATAP GANG
HARIDWAR CRIME NEWS
भानु प्रताप गैंग हरिद्वार
भानु प्रताप गैंग पर लगा गैंगस्टर
GANGSTERS ON BHANU PRATAP GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.