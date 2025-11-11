ETV Bharat / state

मामी-भांजे को इश्क ले गया सलाखों के पीछे; दोनों ने मिलकर मामा की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दी उम्र कैद

मामा की हत्या में भांजे और मामी को उम्र कैद. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )