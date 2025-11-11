ETV Bharat / state

मामी-भांजे को इश्क ले गया सलाखों के पीछे; दोनों ने मिलकर मामा की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दी उम्र कैद

फिरोजाबाद में 14 जनवरी 2025 को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ था.

मामा की हत्या में भांजे और मामी को उम्र कैद. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में मामी के इश्क में पागल एक युवक ने अपने मामा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. वारदात में मामी ने भी पूरा साथ दिया. इस मामले में कोर्ट ने दोनों मामी-भांजे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई है. कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय शर्मा के मुताबिक खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बैरनी में 42 साल के युवक सत्येंद्र की 14 जनवरी 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. सत्येंद्र के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौकाने वाली जानकारी सामने आई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सत्येंद्र की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी. इसके बाद पुलिस ने सत्येंद्र के भाई की तहरीर पर उसके भांजे गोविंद निवासी अली नगर केंजरा थाना टूण्डला और पत्नी रोशनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसमें सत्येंद्र बाधक बन रहा था. इसकी वजह से सत्येंद्र की हत्या की गई. पुलिस ने मामले की विवेचना की और गवाहों के बयान, साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एंटी डकैती कोर्ट रमेश चंद्र द्वितीय के यहां हुयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुना, साथ ही गवाहों के बयानों के आधार पर गोविंद और रोशनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ेंः फिरोजाबाद के मकान में विस्फोट; पटाखा बनाते समय हुए धमाके में गिरी मकान की छत, एक की मौत

