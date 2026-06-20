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चंडीगढ़ में भांगड़ा डांस को लेकर गजब दिवानगी, बुजुर्ग महिलाएं भी सीखने को बेताब, समर कैंप में उमड़ रही भीड़

बड़ी संख्या में डांस सीख रही महिलाएं: इस समर कैंप में हिस्सा लेने के लिए 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है. इसके बाद हर शाम को लोग भांगड़ा डांस सीखते हैं. कैंप में बच्चों के साथ बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स भी हिस्सा ले रहे हैं. कोई 60 वर्ष का है, कोई 70 का. कुछ प्रतिभागी इससे भी अधिक उम्र के हैं, लेकिन जब ढोल बजता है, तो सभी उम्र का अंतर भूलकर भांगड़े की ताल में खो जाते हैं. इसके साथ ही महिलाएं जो पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हैं. उनके लिए भी इस क्लास को लगाने का पूरा दिन इंतजार किया जाता है.

चंडीगढ़ में भांगड़ा डांस समर कैंप: 30 जून तक आयोजित होने वाले इस भांगड़ा डांस कैंप में भारी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं. डांस सीखने वालों में ज्यादातर घरेलू महिलाएं हैं. महिलाओं का कहना है कि डांस करके एक तरफ वो फिट हो रही हैं. दूसरी लोगों की पॉजिटिव वाइब से उनकी थकान और मनासिक तनाव भी दूर हो रहा है. जिससे उनको काफी फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां डांस सीखने के लिए आ रही हैं.

चंडीगढ़: आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी दिनचर्या को बदल लेते हैं. सुबह की सैर, दोस्तों के साथ बैठना या घर पर समय बिताना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भांगड़ा कलाकार और प्रशिक्षक बलकार सिंह सिद्धू ने कुछ अलग करने की ठानी. उन्होंने एक विशेष समर कैंप आयोजित किया. जिसमें उन्होंने लोगों को भांगड़ा डांस सिखाना शुरू किया. बलकार सिंह ने इसकी शुरुआत दस लोगों से की थी. अब 100 से ज्यादा लोग इस भांगड़ा डांस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं.

राष्ट्रपति अवॉर्डी बलकार सिद्धू सिखा रहे डांस: बलकार सिंह सिद्धू ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "शुरुआत में कई वरिष्ठ नागरिक सिर्फ देखने के लिए कैंप में आए थे. कुछ को लगता था कि भांगड़ा सीखना अब उनके बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने अभ्यास शुरू किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया. आज वही लोग सबसे पहले कैंप पहुंचते हैं और पूरे जोश के साथ भांगड़ा करते हैं. हमारा उद्देश्य सिर्फ भांगड़ा सिखाना नहीं, बल्कि लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ना और उन्हें सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. अगर बुजुर्ग घर से निकलकर ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लें, तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सकता है. आज जब तनाव, अकेलापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे में ये समर कैंप सिर्फ भांगड़ा सीखने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के लिए खुशी और सामाजिक जुड़ाव का एक मंच बन गया है. ढोल की हर थाप के साथ यहां मौजूद वरिष्ठ नागरिक यह संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी का आनंद लेने और कुछ नया सीखने के लिए उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती."

मनोरंजन भी, सेहत में हो रहा सुधार: कैंप में शामिल महिलाओं ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास काफी खाली समय था. धीरे-धीरे अकेलापन महसूस होने लगा था. जब उन्होंने भांगड़ा कैंप के बारे में सुना, तो यहां आना शुरू किया. अब ना सिर्फ उनकी दिनचर्या बदल गई है, बल्कि नए दोस्त भी बन गए हैं और स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस हो रहा है. युवा महिला जिसकी अभी शादी हुई है उनका कहना है कि भांगड़ा सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, बल्कि इससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी होती है. इसमें हाथ, पैर, कंधे और कमर सभी सक्रिय रहते हैं. इससे शरीर चुस्त रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है.

एक साथ बड़ी संख्या में लोग करते हैं भांगड़ा डांस की प्रैक्टिस: एक थिएटर आर्टिस्ट महिला ने कहा कि कैंप का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यहां अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ दिखाई देती हैं. एक तरफ बच्चे भांगड़े के स्टेप सीख रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ दादा-दादी और नाना-नानी की उम्र के लोग भी उन्हीं स्टेप्स को सीखते नजर आते हैं. यह नजारा ना केवल मनोरंजक होता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सीखने और खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती.

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