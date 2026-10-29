नोएडा: भंगेल CHC का कायाकल्प, रोजाना एक हजार मरीजों को मिल रहा इलाज
गौतमबुद्ध नगर के भंगेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ बुनियादी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है.
Published : October 29, 2026 at 3:54 PM IST
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर के भंगेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ बुनियादी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है. गौरी शिक्षा फाउंडेशन के सहयोग से अस्पताल परिसर में रोशनी, पीने के साफ पानी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर किया गया है. 30 बेड की क्षमता वाले इस स्वास्थ्य केंद्र में अब रोजाना करीब एक हजार मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. अस्पताल में पिछले पांच वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु दर शून्य रहने का दावा भी किया गया है.
एक ही छत के नीचे कई स्वास्थ्य सुविधाएं
अस्पताल के अधीक्षक डॉ. यतेंद्र सिंह के मुताबिक, भंगेल CHC में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं. शुरुआत में यहां ओपीडी में प्रतिदिन करीब 300 से 400 मरीज आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग एक हजार हो गई है. अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामान्य ओपीडी, आयुष चिकित्सा, होम्योपैथी और ब्लड बैंक स्टोरेज यूनिट (BSU) जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. अधीक्षक के अनुसार, अस्पताल में हर महीने करीब 200 से 250 प्रसव होते हैं. पिछले पांच वर्षों में यहां मातृ मृत्यु दर शून्य रही है. गंभीर स्थिति वाले मरीजों को समय रहते उच्च चिकित्सा केंद्रों पर रेफर किया जाता है, ताकि उन्हें जरूरत के अनुसार बेहतर उपचार मिल सके.
फाउंडेशन के सहयोग से सुधरीं बुनियादी सुविधाएं
अस्पताल परिसर और हाल ही में हस्तांतरित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) विंग में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए गौरी शिक्षा फाउंडेशन ने सहयोग किया है. फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश शर्मा के प्रयासों से आरओ और वाटर कूलर की व्यवस्था ठीक कराई गई. परिसर में रोशनी के लिए लाइटें लगवाई गईं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. मुकेश शर्मा ने कहा कि अस्पताल आने वाला व्यक्ति पहले से ही परेशानी में होता है. ऐसे में उसे पीने का साफ पानी, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम से चर्चा के बाद अस्पताल की बुनियादी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी ली गई.
सरकारी अस्पतालों में सामाजिक सहभागिता की मिसाल
मुकेश शर्मा ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों और संस्थाओं को सरकारी अस्पतालों तथा स्कूलों की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए आगे आना चाहिए. उनके मुताबिक, सामाजिक सहभागिता और प्रशासन के साथ समन्वय से जनहित से जुड़े संस्थानों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. भंगेल CHC में सुविधाओं के विस्तार की यह पहल दिखाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में चिकित्सा व्यवस्था के साथ बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सहयोग की भी अहम भूमिका है. हालांकि, बढ़ती मरीजों की संख्या के बीच अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं को लगातार बेहतर बनाए रखना भी जरूरी होगा.
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