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नोएडा: भंगेल CHC का कायाकल्प, रोजाना एक हजार मरीजों को मिल रहा इलाज

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगेल, गौतम बुद्धनगर ( ETV Bharat )

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर के भंगेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ बुनियादी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है. गौरी शिक्षा फाउंडेशन के सहयोग से अस्पताल परिसर में रोशनी, पीने के साफ पानी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर किया गया है. 30 बेड की क्षमता वाले इस स्वास्थ्य केंद्र में अब रोजाना करीब एक हजार मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. अस्पताल में पिछले पांच वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु दर शून्य रहने का दावा भी किया गया है.

एक ही छत के नीचे कई स्वास्थ्य सुविधाएं