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LPG Crisis: बाण माता मंदिर में मिट्टी की भट्टियों से चला रहे भंडारा, रोज 3 हजार से ज्यादा कर रहे भोजन

चित्तौड़गढ़: वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से पूरे विश्व में तनाव बना हुआ है. इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर भी दिखाई दिया है. एलपीजी संकट के बीच नवरात्र महोत्सव में दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में चलने वाले भंडारे पर भी असर पड़ा है. लेकिन श्रद्धालुओं के समर्पण के चलते भंडारा बंद नहीं करना पड़ा. यहां एक परिसर में मिट्टी की भट्टियां तैयार पर लकड़ियों जला भोजन तैयार किया जा रहा है. प्रतिदिन यहां 3–4 हजार लोगों को भोजन परोसा जा रहा है. चित्तौड़गढ़ के अलावा मारवाड़ से करीब चार दर्जन लोगों की टीम इस व्यवस्था में लगी हुई है.

रोज बना रहे अलग–अलग व्यंजन: चित्तौड़ दुर्ग में मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी बाण माता मंदिर में बाण माताजी सेवा संस्थान की ओर से भंडारा चलाया जाता है. संस्थान के व्यवस्थापक मदनसिंह सिसोदिया ने बताया कि करीब 13 साल से संस्थान बाण माता मंदिर में भंडारा चला रहा है. हर वर्ष यहां नवरात्र में भारी भीड़ रहती है. इनके लिए निरंतर भंडारा चलता है. इस बार नवरात्र महोत्सव से पहले गैस सिलेंडर की दिक्कत आई थी. ऐसे में जहां भंडारा चल रहा है, उसके सामने की ओर खाली पड़े नोहरे में भोजन बनाने की व्यवस्थाएं की हैं. यहां गड्ढे खोद कर बड़े चूल्हे तैयार किए और बड़े कड़ाह में भोजन बन रहा है. यहां करीब 15 से 20 समर्पित सदस्य हैं जो सेवा कार्य में जुटे हैं. भोजन में भी प्रतिदिन अलग-अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं. साथ ही भोजन बनाने और परोसने में करीब 50 जनों की टीम काम कर रही है.