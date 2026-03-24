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LPG Crisis: बाण माता मंदिर में मिट्टी की भट्टियों से चला रहे भंडारा, रोज 3 हजार से ज्यादा कर रहे भोजन

चित्तौड़ दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में केवल नवरात्र महोत्सव ही नहीं वर्ष के 365 दिन भंडारा चलता है.

preparing food on traditional earthen stoves
मिट्टी की भट्टियों पर भोजन बनाते कारीगर (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से पूरे विश्व में तनाव बना हुआ है. इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर भी दिखाई दिया है. एलपीजी संकट के बीच नवरात्र महोत्सव में दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में चलने वाले भंडारे पर भी असर पड़ा है. लेकिन श्रद्धालुओं के समर्पण के चलते भंडारा बंद नहीं करना पड़ा. यहां एक परिसर में मिट्टी की भट्टियां तैयार पर लकड़ियों जला भोजन तैयार किया जा रहा है. प्रतिदिन यहां 3–4 हजार लोगों को भोजन परोसा जा रहा है. चित्तौड़गढ़ के अलावा मारवाड़ से करीब चार दर्जन लोगों की टीम इस व्यवस्था में लगी हुई है.

रोज बना रहे अलग–अलग व्यंजन: चित्तौड़ दुर्ग में मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी बाण माता मंदिर में बाण माताजी सेवा संस्थान की ओर से भंडारा चलाया जाता है. संस्थान के व्यवस्थापक मदनसिंह सिसोदिया ने बताया कि करीब 13 साल से संस्थान बाण माता मंदिर में भंडारा चला रहा है. हर वर्ष यहां नवरात्र में भारी भीड़ रहती है. इनके लिए निरंतर भंडारा चलता है. इस बार नवरात्र महोत्सव से पहले गैस सिलेंडर की दिक्कत आई थी. ऐसे में जहां भंडारा चल रहा है, उसके सामने की ओर खाली पड़े नोहरे में भोजन बनाने की व्यवस्थाएं की हैं. यहां गड्ढे खोद कर बड़े चूल्हे तैयार किए और बड़े कड़ाह में भोजन बन रहा है. यहां करीब 15 से 20 समर्पित सदस्य हैं जो सेवा कार्य में जुटे हैं. भोजन में भी प्रतिदिन अलग-अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं. साथ ही भोजन बनाने और परोसने में करीब 50 जनों की टीम काम कर रही है.

गैस की किल्लत भी नहीं रोक पाई भंडारा (ETV Bharat Chittorgarh)

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Women chopping vegetables for Bhandara
भंडारे के लिए सब्जियां काटती महिलाएं (ETV Bharat Chittorgarh)

हर दिन 8 सिलेंडर की जरूरत: सिसोदिया ने बताया कि तीन से चार हजार लोगों का खाना बनाने में प्रतिदिन 8 से 10 गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. लेकिन इस बार गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई. अब तक तीन ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी मंगवाई जा चुकी है. आगामी दिनों में और भी लकड़ी मंगवानी पड़ेगी. इसका कारण है बाण माता मंदिर में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी. चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा मारवाड़ एवं प्रदेश के अन्य जिलों से श्रद्धालु पहुंचेंगे. साथ ही भजन संध्याओं का आयोजन भी होना है. ऐसे में तीन दिन पांच से छह हजार लोगों तक का भोजन बनेगा. ऐसे में संसाधनों की आवश्यकता ज्यादा रहेगी.

Devotees partaking in Bhandara
भंडारे में भोजन करते श्रद्धालु (ETV Bharat Chittorgarh)

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365 दिन चलता है भंडारा: चित्तौड़ दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में केवल नवरात्र महोत्सव ही नहीं वर्ष के 365 दिन भंडारा चलता है. श्री बाण माताजी सेवा संस्थान प्रतिदिन यहां मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भंडारा चलाती है. करीब 13 साल से यह क्रम लगातार जारी है. इस बार भी गैस के संकट के बीच लकड़ियां मंगवा कर भंडारा चलाया जा रहा है.

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