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नारायणपुर की समृद्ध संस्कृति: एक दशक में एक बार भव्य धार्मिक-सांस्कृतिक पर्व 'भंडार मुड़िया पेन जत्रा'

नारायणपुर में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम हुआ और सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति की छठा बिखरी. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

CULTURE OF ABUJHMAD
अबूझमाड़ की समृद्ध संस्कृति (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 8:46 PM IST

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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर नाऊ मुंजमेटा गांव है. मंगलवार की सुबह यहां आम दिनों से अलग रही. सुबह से ही चहल पहल नजर आई. आसपास के 125 गांव के आदिवासी बड़ी संख्या में सज-संवरकर पहुंचे. गले में फूलों की माला और पारंपरिक परिधान पहने युवक-युवतियां, बच्चे और बुजुर्ग महिला पुरुष सभी, भंडार मुड़िया/मुदिया पेन जत्रा में शामिल हुए.

जत्रा यानी मंडई ने एक बार फिर आदिवासी संस्कृति की गहराई और जीवंतता को सामने ला दिया. इस विशेष जत्रा में आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम नजर आया. इस आयोजन में न केवल देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई, बल्कि आने वाली पीढ़ी में अपनी जड़ों को संजोने का संदेश भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया.

भंडार मुड़िया पेन जत्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 वर्षों बाद सजा आस्था का विराट मेला

नाऊ मुंजमेटा में आयोजित यह भंडार मुड़िया पेन जत्रा कोई सामान्य आयोजन नहीं, बल्कि एक दशक में एक बार होने वाला भव्य धार्मिक-सांस्कृतिक पर्व है. इसमें भंडार मुड़िया देव को अपना कुल देवता मानने वाले सोढ़ी और कचलाम आदिवासी समाज के लोग दूर-दूर से पहुंचे.

आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में आदिवासी अपने देवी-देवताओं के प्रतीक आंगा, डोली और लाठ लेकर इस जत्रा में शामिल हुए. पूरे क्षेत्र में पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों की ध्वनि और सामूहिक आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला.

Rich culture of Abujhmad
नाऊ मुंजमेटा में आयोजित हुई भंडार मुड़िया पेन जात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

देव खेलनी: आस्था और रहस्य का जीवंत रूप

इस जत्रा का सबसे आकर्षक और रहस्यमयी पहलू रहा ''देव खेलनी''. गांव के बुजुर्गों ने बताया कि देव सराह अपने शरीर में कुल देवताओं का आवाहन करते हैं. जैसे ही उनके भीतर देवता का प्रवेश होता है, वे एक विशेष प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करते हैं.

ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच देव सराह लाल रंग की पारंपरिक पोशाक और विशेष आभूषण धारण कर नृत्य करते हैं. इस दौरान वे अपने शरीर पर लोहे की कंटीली जंजीरों और कोड़ों से वार करते हैं. गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इसे दैवीय शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है. यह दृश्य जहां एक ओर श्रद्धा से भर देता है, वहीं दूसरी ओर इस परंपरा की गहराई को भी दर्शाता है.

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जात्रा में आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 साल में एक बार बहुत बड़ी जात्रा होती है, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं.125 गांव से देवी देवता आए है. भंडार माड़ियो यानी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है. हमेशा भंडार हमेशा भरा रहता है -बलि राम कचलाम, सदस्य भंडार मुड़िया देव समिति

सदियों पुरानी परंपरा, आज भी जीवंत

भंडार मुड़िया देव को भंडार अर्थात घर के अन्न भंडार एवं धन भंडार का देव माना जाता है, जो सुख समृद्धि के दाता के तौर पर पूजे जाते हैं. नारायणपुर और अबूझमाड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी पारंपरिक स्वरूप में जीवित है.

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देव सराह लाल रंग की पारंपरिक पोशाक और विशेष आभूषण में (ETV Bharat Chhattisgarh)

आधुनिकता के इस दौर में भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज और आस्था को पूरी निष्ठा के साथ संजोए हुए है. यह जत्रा इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और परंपराओं के प्रति कितना सजग और समर्पित है.

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भंडार माड़िया जात्रा में कई गांवों के पहुंचते हैं देवी देवता (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेलो नृत्य: युवतियों की सामूहिक आराधना

जत्रा के दौरान आदिवासी युवतियों द्वारा प्रस्तुत ''रेलो नृत्य'' ने सभी का मन मोह लिया. इस नृत्य में युवतियां एक-दूसरे की कमर पकड़कर श्रृंखला बनाते हुए झूमती-थिरकती हैं और पारंपरिक गीतों के माध्यम से अपने देवताओं और पेन पुरखाओं की आराधना करती हैं. इस नृत्य की खासियत इसकी सामूहिकता और लयबद्धता है, जो आदिवासी समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है.

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10 साल में आयोजित विशेष जात्रा में देवी देवताओं के प्रति जताते हैं आभार (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवाओं का उत्साह और संस्कृति के प्रति जागरूकता

इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा वर्ग की भागीदारी भी देखने को मिली. युवा न केवल पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, बल्कि उन्होंने ढोल नृत्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. यह इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध भी है.

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10 साल में आयोजित होती है विशेष जात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति और संदेश

इस भव्य आयोजन में केदार कश्यप भी शामिल हुए. उन्होंने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन यह दर्शाते हैं कि आदिवासी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहराई से अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस जत्रा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी यह साबित करती है कि आने वाली पीढ़ी अपनी परंपराओं को लेकर सजग है और उसे संरक्षित रखने के लिए तैयार है.

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भंडार माड़िया पेन जात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिरहा, पुजारी, गायता, नायक को आदिवासी परंपरा को संरक्षित करके रखा है. मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि आज हम ये सब देख पा रहे हैं -केदार कश्यप, मंत्री, छत्तीसगढ़

धर्मांतरण पर मंत्री का बयान

मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को प्रलोभन और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृत "धर्म स्वतंत्रता विधेयक" को एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

मंत्री ने कहा कि इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अबूझमाड़ क्षेत्र में हो रहे अवैध धर्मांतरण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पहले गांव-गांव तक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता, तो आज यह स्थिति नहीं बनती.

आस्था, संस्कृति और भविष्य की दिशा

यह तीन दिवसीय जत्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है. यहां लोग अपने देवी-देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सुख-समृद्धि, अच्छी फसल और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह आयोजन यह भी दर्शाता है कि विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखना कितना आवश्यक है.

नाऊ मुंजमेटा में आयोजित भंडार मुड़िया पेन जत्रा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि नारायणपुर और अबूझमाड़ की पहचान सिर्फ भौगोलिक कठिनाइयों या नक्सल प्रभाव से नहीं, बल्कि उनकी समृद्ध और जीवंत संस्कृति से भी है. यह जत्रा न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी परंपराओं को समझने और सहेजने का एक सशक्त माध्यम भी है.

आदिवासी समाज के जानकारों का मानना है कि आधुनिकता के इस दौर में भी आदिवासी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. अगर यही परंपरा और जागरूकता आगे भी बनी रही, तो निश्चित रूप से यह संस्कृति आने वाले समय में और अधिक सशक्त रूप में उभरेगी और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनेगी.

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