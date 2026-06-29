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महाराणा प्रताप को खजाना देने वाले की विरासत खंडहर: करोड़ों मरम्मत पर खर्च, फिर भी जीर्णशीर्ण हो रही भामाशाह की हवेली

चित्तौड़गढ़: प्रदेश में दानवीरों को 'भामाशाह' कहकर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित असली दानवीर भामाशाह की हवेली बदहाल है. टूटी दीवारें, गिरी छत और गंदगी से घिरी यह विरासत उपेक्षित है. महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह ने संकट में सारी संपत्ति दान कर दी थी. अब उनकी हवेली पुरातत्व विभाग कार्यालय की उत्तर दिशा में है, लेकिन रास्ता नहीं है. दुर्ग की मरम्मत के नाम पर करोड़ों आते हैं, फिर भी हवेली जीर्ण-शीर्ण है. संकेत बोर्ड तक नहीं. नई पीढ़ी को इसके बारे में पता तक नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना था है कि यदि इस धरोहर पर ध्यान नहीं दिया तो यह नष्ट हो जाएगी.

चित्तौड़गढ़ के शिक्षाविद एवं दुर्ग के किलेदार परिवार के सदस्य जेपी भटनागर ने बताया कि भामाशाह की हवेली चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है. विदेशी आक्रमण हुए थे, तब महाराणा प्रताप को धन की जरूरत थी. उस कठिन घड़ी में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिससे वह विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सके. भामाशाह की यह हवेली पुरातत्व विभाग के उत्तर दिशा में स्थित है. यहां जाने का कोई ढंग का रास्ता नहीं है. पुरातत्व विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब हवेली जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई. कई जगह से यह टूट गई है और जाने में भी परेशानी आती है. कुछ समय पहले सफाई जरूर करवाई थी. यहां पर इस हवेली में कहीं छत गिर गई, कहीं रास्ता नहीं है. जाने में बड़ी दिक्कत होती है.

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भटनागर ने बताया कि भामाशाह ओसवाल समाज से कावड़िया गोत्र के थे. उनके परिवार ने वर्षों खजांची का काम किया. महाराणा प्रताप ने भी ऐसे व्यक्ति को अपना खास व्यक्ति बना रखा था. भटनागर ने बताया कि करोड़ों रुपए किले पर मरम्मत के नाम पर आते हैं. विभाग का काम है कि इस हवेली की मरम्मत करवाकर संकेत बोर्ड लगवाए. लोगों को पता ही नहीं है कि भामाशाह की हवेली भी किले पर है. वहीं, पुरातत्व विभाग के सहायक सर्वेक्षण प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि भामाशाह की हवेली में रखी निर्माण सामग्री को हटवाया जाएगा. यहां साफ-सफाई करवाएंगे.