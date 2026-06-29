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महाराणा प्रताप को खजाना देने वाले की विरासत खंडहर: करोड़ों मरम्मत पर खर्च, फिर भी जीर्णशीर्ण हो रही भामाशाह की हवेली

चित्तौड़ दुर्ग पर भामाशाह की हवेली की हालत बेहद खराब है. हवेली की दीवारें जगह-जगह से टूट चुकी हैं. परिसर में गंदगी का अंबार है.

Bhamashahs Haveli in Chittor
भामाशाह की जीर्ण शीर्ण हवेली (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
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चित्तौड़गढ़: प्रदेश में दानवीरों को 'भामाशाह' कहकर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित असली दानवीर भामाशाह की हवेली बदहाल है. टूटी दीवारें, गिरी छत और गंदगी से घिरी यह विरासत उपेक्षित है. महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह ने संकट में सारी संपत्ति दान कर दी थी. अब उनकी हवेली पुरातत्व विभाग कार्यालय की उत्तर दिशा में है, लेकिन रास्ता नहीं है. दुर्ग की मरम्मत के नाम पर करोड़ों आते हैं, फिर भी हवेली जीर्ण-शीर्ण है. संकेत बोर्ड तक नहीं. नई पीढ़ी को इसके बारे में पता तक नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना था है कि यदि इस धरोहर पर ध्यान नहीं दिया तो यह नष्ट हो जाएगी.

चित्तौड़गढ़ के शिक्षाविद एवं दुर्ग के किलेदार परिवार के सदस्य जेपी भटनागर ने बताया कि भामाशाह की हवेली चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है. विदेशी आक्रमण हुए थे, तब महाराणा प्रताप को धन की जरूरत थी. उस कठिन घड़ी में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिससे वह विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सके. भामाशाह की यह हवेली पुरातत्व विभाग के उत्तर दिशा में स्थित है. यहां जाने का कोई ढंग का रास्ता नहीं है. पुरातत्व विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब हवेली जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई. कई जगह से यह टूट गई है और जाने में भी परेशानी आती है. कुछ समय पहले सफाई जरूर करवाई थी. यहां पर इस हवेली में कहीं छत गिर गई, कहीं रास्ता नहीं है. जाने में बड़ी दिक्कत होती है.

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भटनागर ने बताया कि भामाशाह ओसवाल समाज से कावड़िया गोत्र के थे. उनके परिवार ने वर्षों खजांची का काम किया. महाराणा प्रताप ने भी ऐसे व्यक्ति को अपना खास व्यक्ति बना रखा था. भटनागर ने बताया कि करोड़ों रुपए किले पर मरम्मत के नाम पर आते हैं. विभाग का काम है कि इस हवेली की मरम्मत करवाकर संकेत बोर्ड लगवाए. लोगों को पता ही नहीं है कि भामाशाह की हवेली भी किले पर है. वहीं, पुरातत्व विभाग के सहायक सर्वेक्षण प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि भामाशाह की हवेली में रखी निर्माण सामग्री को हटवाया जाएगा. यहां साफ-सफाई करवाएंगे.

Bhamashahs Haveli in Chittor
हवेली पर उगे झाड़ झंखाड़ (ETV Bharat Chittorgarh)

भामाशाह के बारे में पढ़ाए शिक्षा विभाग: उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को भामाशाह के बारे में पढ़ाना चाहिए. अभी इतिहास के बारे में कई बदलाव आ रहे हैं. देश भर में इतिहास संकलन समिति और इतिहास के पुनर्लेखन समिति बनी हुई है. एनसीईआरटी की कई चीजों में बदलाव किया है. शिक्षा विभाग को चाहिए, विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ जिले में बच्चों को बताएं कि भामाशाह कौन थे, उनका महल कहां पर है. शिक्षा विभाग को पिकनिक अथवा कुछ आयोजन बच्चों के लिए करने चाहिए. बच्चों को पता चले कि यह भामाशाह की हवेली है. एक हजार में से दो बच्चे भी भामाशाह के बारे में नहीं बता पाएंगे. उनको तो सम्मान से मतलब है. आवश्यक यह है कि बच्चों को हवेली ले जाएं, उनका इतिहास बताएं. उन्होंने क्या काम किया, यह बताएं जिससे बच्चों में जागरूकता आएगी.

Bhamashahs Haveli in Chittor
हवेली के अंदर पड़ी निर्माण सामग्री (ETV Bharat Chittorgarh)

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टूटी दीवारें, चारों तरफ गंदगी: इधर, चित्तौड़ दुर्ग पर मौजूद भामाशाह की ऐतिहासिक हवेली की हालत बेहद खराब है. हवेली की दीवारें जगह-जगह से टूट चुकी हैं. परिसर में गंदगी का अंबार लगा है. झाड़ियां और गाजर घास ने हवेली को घेर रखा है. रखरखाव के अभाव में यह धरोहर खंडहर में तब्दील होती जा रही है. हवेली तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खराब है. रास्ते में उगी झाड़ियों और गाजर घास के कारण पर्यटक हवेली तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. पुरातत्व विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है. भामाशाह के नाम का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उनकी विरासत को सहेजने की कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही.

Bhamashahs Haveli in Chittor
हवेली का प्रवेश द्वार (ETV Bharat Chittorgarh)

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DILAPIDATED BHAMASHAH HAVELI
WALLS OF BHAMASHAH HAVELI COLLAPSED
भामाशाह चित्तौड़गढ़
BHAMASHAHS HAVELI IN CHITTOR

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