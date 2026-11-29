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जन्मभूमि का कर्ज लौटाने की मंशा से बनाया 7 करोड़ का स्कूल, जहां पढ़ेंगी बेटियां

प्रेमल शाह मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है. जब इसी शिक्षा को बेटियों के उज्ज्वल भविष्य से जोड़कर कोई भामाशाह अपनी जन्मभूमि के लिए बड़ा योगदान देता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है. ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण सिरोही जिले के कालन्द्री कस्बे में देखने को मिला. यहां बेटियों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का अवसर मुहैया कराने की मंशा से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से भव्य विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया. पद्मभूषण से सम्मानित डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया.

यह भव्य भवन प्रेमल शाह मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है. भामाशाह के अनुकरणीय योगदान से अब क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा. खास बात है कि भवन निर्माण में स्थानीय मिट्टी का उपयोग कर करीब साढ़े पांच लाख ईंटें तैयार करवाई गईं. इसी मिट्टी से बनी ईंटों ने भवन को अलग पहचान दी.करीब तीन वर्ष की मेहनत के बाद यह विशाल भवन तैयार हुआ.