जन्मभूमि का कर्ज लौटाने की मंशा से बनाया 7 करोड़ का स्कूल, जहां पढ़ेंगी बेटियां
कालन्द्री में भामाशाह ने बनवाया आधुनिक स्कूल भवन. स्थानीय मिट्टी से तैयार करीब साढ़े पांच लाख ईंटों से बने भवन का लोकार्पण.
Published : November 29, 2026 at 2:55 PM IST
सिरोही: शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है. जब इसी शिक्षा को बेटियों के उज्ज्वल भविष्य से जोड़कर कोई भामाशाह अपनी जन्मभूमि के लिए बड़ा योगदान देता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है. ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण सिरोही जिले के कालन्द्री कस्बे में देखने को मिला. यहां बेटियों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का अवसर मुहैया कराने की मंशा से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से भव्य विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया. पद्मभूषण से सम्मानित डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया.
यह भव्य भवन प्रेमल शाह मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है. भामाशाह के अनुकरणीय योगदान से अब क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा. खास बात है कि भवन निर्माण में स्थानीय मिट्टी का उपयोग कर करीब साढ़े पांच लाख ईंटें तैयार करवाई गईं. इसी मिट्टी से बनी ईंटों ने भवन को अलग पहचान दी.करीब तीन वर्ष की मेहनत के बाद यह विशाल भवन तैयार हुआ.
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जन्मभूमि के लिए देखा था सपना: भामाशाह आरके ट्रस्ट के चेयरमैन रमेश पी शाह ने मातृभूमि कालन्द्री के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए बालिकाओं के लिए आधुनिक विद्यालय भवन निर्माण का संकल्प लिया था. उनका मानना है कि गांव और छोटे कस्बों की बेटियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए. इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए उन्होंने करीब 7 करोड़ की लागत से विद्यालय भवन बनवाया. रमेश शाह ने कहा कि जन्मभूमि कालन्द्री में बेटियों के लिए आधुनिक स्कूल भवन का सपना साकार हुआ. उनकी इच्छा है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाली हर बालिका बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस रखे.
छोटे गांव से बड़ा मुकाम : लोकार्पण समारोह में डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने छात्राओं से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि उनका जन्म भीलवाड़ा के छोटे से गांव में हुआ और आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, उसका श्रेय शिक्षा को जाता है. शिक्षा व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है. आगे बढ़ने के अवसर देती है. उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहें तथा हमेशा जिज्ञासु बनकर ज्ञान अर्जित करती रहें. जीवन में सफलता हासिल करने के लिए निरंतर सीखने और मेहनत करने की भावना जरूरी है.
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स्थानीय मिट्टी से बनवाई ईंटें: विद्यालय भवन की खास बात इसका निर्माण है. भवन निर्माण में स्थानीय मिट्टी का उपयोग कर करीब साढ़े पांच लाख ईंटें तैयार करवाई गईं. करीब तीन वर्षों में तैयार हुए विशाल भवन में स्थानीय संसाधनों और आधुनिक निर्माण सोच का अनूठा संगम देखने को मिलता है. इस मौके पर समाजसेवी डॉ. शोभना वर्धमान, विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह चारण एवं भामाशाह परिवार के सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे.
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