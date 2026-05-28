भलस्वा का कूड़े का पहाड़ होगा इतिहास: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया निरीक्षण, तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश

भलस्वा का कूड़े का पहाड़ होगा इतिहास: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया निरीक्षण, तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश
सरकार दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है- मंत्री मनोहर लाल खट्टर
Published : May 28, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दशकों से नासूर बने भलस्वा लैंडफिल साइट की तस्वीर अब बदलने वाली है. कूड़े के पहाड़ के रूप में कुख्यात हो चुके इस क्षेत्र को पूरी तरह से साफ करने की कवायद अब अंतिम चरण में है. गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भलस्वा लैंडफिल साइट का औचक दौरा कर वहां चल रहे बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन कार्यों का विस्तृत जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री खट्टर ने न केवल चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, बल्कि अधिकारियों को आगामी मानसून से पहले काम की गति और अधिक तेज करने के कड़े निर्देश दिए. भलस्वा साइट पर वर्तमान में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर कचरे को अलग करने (बायो-माइनिंग) का काम मिशन मोड में चल रहा है. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जून 2022 में इस साइट पर लगभग 73 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरा जमा था. निरंतर प्रयासों और आधुनिक मशीनों की तैनाती के बाद 26 मई 2026 तक की स्थिति के मुताबिक कचरे की मात्रा घटकर करीब 23.17 लाख मीट्रिक टन रह गई है. साइट के कुल 70 एकड़ के दायरे में से 43 एकड़ भूमि अब तक पूरी तरह से खाली कराई जा चुकी है.
आज भलस्वा डंपिंग साइट पर चल रहे सफाई एवं वेस्ट प्रोसेसिंग कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। पिछले वर्ष मैंने यह संकल्प लिया था कि अक्टूबर 2026 तक इस डंपसाइट को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युद्धस्तर पर कार्य जारी है।— Manohar Lal (@mlkhattar) May 28, 2026
कूड़े के इस विशाल पहाड़ को… pic.twitter.com/3iehUY5b1t
पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बड़ी राहत
भलस्वा लैंडफिल साइट दिल्ली की सबसे पुरानी डंप साइट्स में से एक है, जो 1994 में शुरू हुई थी और 2006 में ही ओवरफ्लो घोषित कर दी गई थी. करीब 65 मीटर ऊंचे कचरे के इस पहाड़ ने न केवल आसपास के निवासियों का दम घोंट रखा था, बल्कि वहां का भूजल भी जहरीला हो चुका है. मंत्री मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करते हुए कार्य को पूरा किया जाएगा.
जानिए क्या होगा खाली हुई जमीन का
निरीक्षण के दौरान मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साझा करते हुए कहा कि, "लीगेसी कचरे के निस्तारण के बाद खाली होने वाली जमीन का उपयोग जनहित और सामुदायिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जाएगा." अभी तक की योजनाओं में इस भूमि पर ग्रीन बेल्ट, पब्लिक पार्क, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है. दिल्ली नगर निगम ने पहले ही इस जमीन के भविष्य के उपयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.
बता दें कि भलस्वा लैंडफिल के कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसों, बार-बार लगने वाली आग और आसपास के इलाकों में फैलने वाली दुर्गंध ने स्थानीय लोगों का जीवन दूभर कर दिया था. 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद यहां बायो-माइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. अब जबकि 2026 के अंत तक इस साइट को पूरी तरह समतल करने का लक्ष्य रखा गया है, स्थानीय निवासी एक नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं. निरीक्षण के दौरान दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार, उपायुक्त शशि प्रताप सिंह और प्रमुख अभियंता पी.सी. मीणा सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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