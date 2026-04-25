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भकुंट भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुले, केदारनाथ में शुरू होंगी नित्य आरतियां

मान्यताओं के अनुसार भकुंट भैरव नाथ को केदारनाथ का रक्षक माना जाता है. पूरे क्षेत्र की रक्षा का दायित्व भैरवनाथ जी पर ही होता है.

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भकुंट भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 4:48 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पहले शनिवार को धाम स्थित भकुंट भैरव नाथ मंदिर के कपाट भी विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री उपस्थित रहे और जयकारों के साथ दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया.

शनिवार दोपहर मंदिर के पुजारी टी गंगाधर लिंग, बदरी-केदार मंदिर समिति व केदार सभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हवन, यज्ञ और विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न की गई. इसके उपरांत भैरवनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.

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भकुंट भैरव नाथ को केदारनाथ का रक्षक माना जाता (ETV Bharat)

इस अवसर पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी मौजूद रहे. उन्होंने देश-विदेश से आए तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केदारनाथ धाम के रक्षक देवता भैरवनाथ के कपाट खुलने के साथ ही अब भगवान केदारनाथ की नित्य पूजा एवं आरतियों का क्रम नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भकुंट भैरव नाथ को केदारनाथ धाम का रक्षक देवता माना जाता है. शीतकाल में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब पूरे क्षेत्र की रक्षा का दायित्व भैरवनाथ जी पर ही होता है. यही कारण है कि केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर के दर्शन को विशेष महत्व देते हैं.

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इस मौके पर डीएम और बीकेटीसी अध्यक्ष भी मौजूद रहे. (ETV Bharat)

कपाट खुलने के अवसर पर जिलाधिकारी व बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विशाल मिश्रा, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, बीकेटीसी सदस्य डॉ. विनीत पोस्ती, तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, प्रभारी अधिकारी राजन नैथानी, डीएस भुजवान सहित भैरवनाथ जी के पश्वा अरविंद शुक्ला, विपिन तिवारी, दीपक पंवार व केदार सभा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे. प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा इस वर्ष यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

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