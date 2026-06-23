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हांसी में भाखड़ा के पानी पर बवाल, देर रात अधिकारियों ने उखाड़ा टी-पॉइंट, विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज

Bhakra water dispute in Hansi ( ETV Bharat )