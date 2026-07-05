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हांसी में चानौत विवाद के बीच 61 करोड़ की पेयजल परियोजना रुकी, NHAI से नहीं मिली NOC

हांसी : हरियाणा के हांसी शहर को बरवाला ब्रांच से नहरी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शुरू की गई लगभग 61.44 करोड़ रुपये की अमृत-2 पेयजल परियोजना फिलहाल रुक गई है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिलने के कारण विभाग ने परियोजना के कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है.

पाइपलाइन बिछाने का काम रुका : हांसी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि परियोजना का करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बरवाला ब्रांच से हांसी शहर को स्थायी और बेहतर नहरी पेयजल उपलब्ध कराना है.उन्होंने जानकारी दी कि 24 जून 2026 को एनएचएआई की ओर से विभाग को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-148बी के चौड़ीकरण कार्य का हवाला देते हुए पाइपलाइन बिछाने का काम फिलहाल रोकने के निर्देश दिए गए. एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि जब तक सड़क की अंतिम चौड़ाई, राइट ऑफ वे और तकनीकी डिजाइन को अंतिम मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक पाइपलाइन डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

हांसी में चानौत विवाद के बीच 61 करोड़ की पेयजल परियोजना रुकी (ETV Bharat)

NOC मिलने की उम्मीद : प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सवाल उठाया कि जब एनओसी प्राप्त नहीं हुई थी तो परियोजना का कार्य कैसे शुरू किया गया. इस पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि हांसी शहर में पेयजल की बढ़ती जरूरत और जनहित को देखते हुए कार्य शुरू किया गया था. विभाग को उम्मीद थी कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते एनओसी मिल जाएगी. अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई सरकारी परियोजनाओं में विभागों के बीच समन्वय और संभावित स्वीकृतियों के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जाता है.

अस्थायी रूप से रोका गया है : एक्सईएन संजीव त्यागी ने स्पष्ट किया कि परियोजना को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि केवल अस्थायी रूप से रोका गया है. विभाग ने एनएचएआई से एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ है और स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एनओसी मिलने में कुछ महीने से लेकर लगभग एक वर्ष तक का समय लग सकता है. यदि तकनीकी कारणों से मौजूदा मार्ग पर अनुमति नहीं मिलती है तो विभाग पाइपलाइन के रूट में बदलाव के विकल्प पर भी विचार करेगा.