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शिकारपुरा धाम पहुंचे सीएम भजनलाल, बोले- कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण कर सकती है

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में भगवान राजेश्वर के 144वें जन्मोत्सव और रामनवमी महोत्सव में हिस्सा लिया. पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
सीएम ने की पूजा-अर्चना (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 5:26 PM IST

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जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे. उन्होंने सबसे पहले लूणी विधानसभा क्षेत्र के शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम पहुंचकर भगवान राजेश्वर के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर में आयोजित रामनवमी महोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने भगवान राम के आदर्शों की पालना पर जोर दिया.

शिकारपुरा धाम में उन्होंने कहा कि हमारे संतों व ऋषियों से प्राप्त संस्कारों को अपनी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ाना है. गुरुवार को वे लूणी के शिकारपुरा स्थित आंजणा पटेल समाज के भगवान राजेश्वर के 144वें जन्मोत्सव पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने समारोह में विकास की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि "आजकल वे सोशल मीडिया पर कुछ चला रहे हैं, जबकि आपने जो काम किए हैं वह सामने आ रहे हैं. जनता को पूरा पता है कि आपने किस तरह के घोटाले किए हैं. जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है. आपने जिस तरीके से प्रदेश की जनता, किसान और युवाओं के साथ धोखा किया था, यह सब जानते हैं."

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jodhpur)

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प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य: सीएम ने कहा कि "कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये तुष्टिकरण की राह पर चलने वाले लोग हैं. ये प्रदेश और देश को कभी दिशा नहीं दे सकते. हमने दो साल में जो काम किए हैं, उनकी बराबरी वे नहीं कर सकते. इन दो सालों में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं." शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नरेंद्र कहा जाता था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और आज के नरेंद्र यह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उठो, जागो और देश-दुनिया पर छा जाओ, अब समय आ गया है कि हमें अच्छे संस्कार व शिक्षा देकर युवाओं को नेतृत्व देने वाली मजबूत पीढ़ी देनी होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकारपुरा धाम ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है. महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे संतों से ही सनातन समाज आगे बढ़ रहा है. हमारी सरकार भी लगातार सामाजिक सरोकार के काम कर रही है. बेटी बचाओ, गौ संरक्षण सहित अन्य काम तेजी से हो रहे हैं. हमारी सरकार आई तो गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान बढ़ाया गया. देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है. राम मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है. राजस्थान में मंदिरों की पूजा-पाठ के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वरिष्ठजनों को तीर्थयात्रा भी करवाई जा रही है.

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संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत काम पूरे: सीएम ने कहा कि जिस भरोसे के साथ हमारी सरकार बनी है, उसी भरोसे से विकास का रोडमैप बनाया गया है. प्रधानमंत्री ने राजस्थान के हर काम के लिए स्वीकृति दी है, चाहे बिजली का विषय हो या पानी का, हर क्षेत्र के लिए जब भी कुछ मांगा, तो खुले दिल से हमें मिला है. हमारी सरकार दो साल से काम कर रही है और युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है. हमारे संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत काम पूरे हो गए हैं. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आप सभी के एक वोट से देश में भगवान राम का मंदिर बना है. हम सबका दायित्व है कि हम मिलकर मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करें, जिससे प्रदेश में विकास की गंगा बहती रहे.

सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ: समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद लोकप्रिय हैं. जिस तरह से वे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भाजपा राज में राजस्थान प्रगति के पथ पर है. उन्होंने कहा कि हमारे संतों ने शिक्षा के प्रति बहुत काम किया है. उनका ध्येय रहा है कि अन्य समाजों के विकास में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसके प्रति भी काम किया गया है. हमारे संत दयारामजी ने व्यसन मुक्ति को लेकर बड़ा अभियान चलाया है. गुजरात में समाज में बहुत बदलाव आया है. व्यसन से दूरी बनाए रख रहे हैं और कई लोगों का जीवन बदला है. प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया. इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. जोधपुर एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से शिकारपुरा स्थित आश्रम पहुंचे.

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कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रमुख नेता: राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, पाली सांसद पीपी चौधरी, जालोर-सिरोही सांसद लूंबाराम चौधरी, विधायक बिलाड़ा- अर्जुनलाल गर्ग, विधायक शेरगढ़- बाबू सिंह राठौड़, विधायक ओसियां- भैराराम सियोल, विधायक फलोदी- पब्बाराम विश्नोई, विधायक पचपदरा- अरुण पटेल, विधायक जैसलमेर- छोटू सिंह, विधायक सिवाना- हमीर सिंह भायल, विधायक चौहटन- आदुराम मेघवाल, विधायक सांचौर- जीवाराम चौधरी समेत कई नेता और उपस्थित रहे.

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