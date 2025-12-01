ETV Bharat / state

2 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी भजनलाल सरकार, 15 दिनों तक प्रदेश भर में होंगे कई कार्यक्रम

11 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर से समारोह की शुरुआत होगी. पंद्रह दिसंबर को मुख्य आयोजन होगा.

Bhajanlal Sharma government
शासन सचिवालय (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 1, 2025 at 3:12 PM IST

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर सरकार की ओर से जश्न मनाए जाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. राज्य सरकार 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश और जिला स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी. इन कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी. साथ ही सरकार के 2 साल के शासन के दौरान किए गए कामकाज का बखान भी किया जाएगा. ये आयोजन राज्य और जिला स्तर पर 15 दिन तक चलेगा. कार्यक्रमों की तैयारी भी जोर-शोर से चल रही है.

प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों के दौरे: सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार के तमाम मंत्री भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. साथ ही सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर बुकलेट भी जारी करेंगे और आगे शेष बचे 3 साल का रोडमैप भी जनता के सामने पेश करेंगे. सरकार के तमाम मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने-अपने विभागों के साथ-साथ सरकार के अन्य कामकाज भी जनता के सामने रखेंगे.

11 दिसंबर से होगी समारोह की शुरुआत: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत 11 दिसंबर से होगी और 25 दिसंबर को इसका समापन होगा. 11 दिसंबर को राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर से इस समारोह की शुरुआत होगी. राज्य स्तर के अलावा सभी जिलों में भी रक्तदान शिविर आयोजित होंगे और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

17 दिसंबर को होंगे लाभार्थी सम्मेलन: सरकार की ओर से 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा. इसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को लगभग 100 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे. श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत 72 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 हजार विद्यार्थियों को ढाई करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत लगभग पौने दो लाख छात्रों को 11 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना और 1000 दिव्यांग जनों को भी उपकरण समस्त जिलों में दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

15 दिसंबर को होगा मुख्य कार्यक्रम: उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 29.185 करोड़ रुपए की 664 परियोजनाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा, 3914 करोड़ रुपए की 507 परियोजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. साथ ही, 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

यह रहेंगे कार्यक्रम:

11 दिसंबर को सभी जिलों में रक्तदान शिविर

12 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव, 'आई-स्टार्ट' कार्यक्रम और नीतियों का विमोचन

13 दिसंबर को 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का सभी जिलों में आगाज

14 दिसंबर को मंदिरों, स्मारकों और राजकीय कार्यालयों की सफाई

15 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन, 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन

16 दिसंबर को राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन में लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि आवंटित

18 दिसंबर को युवा रोजगार दिवस के तहत 17,712 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

19 दिसंबर को महिला सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लाभार्थियों को राशि आवंटित.

20 दिसंबर को 'उन्नत खेती, समृद्ध किसान' कार्यक्रम

21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान का शुभारंभ

22 दिसंबर को व्यापार संवर्धन दिवस

23 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव

24 दिसंबर को पर्यटन विभाग की नीतियों का विमोचन, नई पर्यटन नीति

25 दिसंबर को राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह

