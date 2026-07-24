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Give Up Campaign बना गरीबों के लिए वरदान, राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ

जयपुर: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर भजनलाल सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि का हासिल की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किए गए 'गिव अप अभियान' के जरिए प्रदेश में एक करोड़ से अधिक नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशील शासन की मिसाल भी है.

सक्षम लोगों के स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजना में जगह बनी और लंबे समय से खाद्य सुरक्षा का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सका. शुक्रवार को सचिवालय में ईटीवी भारत से बातचीत में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ 77 हजार 182 नए जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है. वहीं, 'गिव अप अभियान' के तहत करीब 94 लाख 99 हजार 250 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया. उन्होंने दावा किया कि यह प्रदेश के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. गोदारा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में तो पोर्टल ही नहीं खुलती थी.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सीमा पूरी होने से अटके थे लाखों पात्र परिवार : सुमित गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर करीब 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है. यह सीमा पूरी हो जाने के कारण नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने में परेशानी आ रही थी सरकार के सामने चुनौती थी कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचाया जाए और अपात्र या सक्षम लोगों को योजना से हटाकर पात्र परिवारों के लिए जगह कैसे बनाई जाए. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 1 नवंबर 2024 को 'गिव अप अभियान' शुरू किया गया.

अभियान के तहत सक्षम लोगों से अपील की गई कि वे स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा जा सके. अभियान का असर यह रहा कि 94 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया. इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा खोला गया, जिससे लंबे समय से योजना में शामिल होने का इंतजार कर रहे पात्र परिवारों के लिए रास्ता खुला. पोर्टल खुलने के बाद 87 लाख 81 हजार 518 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया. इसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इससे पहले 12 लाख 95 हजार 664 लोगों को भी योजना से जोड़ा जा चुका था. इस तरह सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है.

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राजस्थान का 'गिव अप मॉडल' बना राजनीतिक संदेश : गोदारा ने कहा कि इस अभियान को केवल खाद्य सुरक्षा योजना के विस्तार के तौर पर नहीं, बल्कि 'सबका हक, पात्र को अधिकार' की नीति के रूप में पेश कर रही है. सरकार का राजनीतिक संदेश साफ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में शुरू किया गया 'गिव अप अभियान' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना में चलाए गए 'गिव इट अप' अभियान की तर्ज पर सामाजिक भागीदारी का एक नया मॉडल बना है. केंद्र के उज्ज्वला अभियान में करीब 1.16 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी थी. इसी तरह राजस्थान में सक्षम लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने को सरकार गरीबों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बता रही है.