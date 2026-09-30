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CM ने किया 2824 करोड़ के 1013 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण, जोधपुर में पंचायत चुनाव के लिए भरा जोश

बाड़मेर/जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को सरहदी जिले बाड़मेर और जोधपुर के दौरे पर रहे. बाड़मेर, चौहटन के बाछड़ाऊ गांव में आयोजित कार्यक्रम में जोधपुर संभाग के बाड़मेर सहित विभिन्न जिलों के लिए 2824 करोड़ रुपए की लागत वाले 1013 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने बाड़मेर–जैसलमेर में अकाल राहत को लेकर किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणाएं की. जोधपुर में के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार देर शाम को कार्यकर्ता संवाद में सीएम ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव के लिए धन्यवाद दिया और उनमें पंचायत चुनाव के लिए जोश भरा.

ढाई साल में 1.79 लाख नियुक्ति पत्र: सीएम शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने चार लाख सरकारी और 6 लाख प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का वादा किया, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि इतनी नौकरियां नहीं दे सकोगे. अब तक ढाई साल के कार्यकाल में 1.79 लाख नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि 1.22 लाख पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं और 1.25 लाख पदों के लिए वैकेंसी जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को 5 हजार और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं.

उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पेयजल के क्षेत्र में लिए महत्वपूर्ण समझौता के बारे में बताया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस राज में युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पेपर लीक के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवा परेशान थे, जबकि भाजपा सरकार बनने के बाद ढाई साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है.

उन्होंने बाड़मेर–जैसलमेर में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही दोनों जिलों के कलेक्टरों को अकाल राहत के लिए एक एक करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने की अनुमति दी. इस राशि से पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जा सकेंगे. मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में पानी के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है. अब प्रदेश बिजली लेने वाला नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली देने वाला बन गया है.

सीएम भजनलाल ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे डायरी और पेन लेकर हिसाब कर लें. उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस नेताओं को गणित में कमजोर बताते हुए कहा कि मैं ट्यूशन लगा दूंगा कोई पढ़ना चाहे तो बता दे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश में हो रहा विकास दिखाई नहीं दे रहा है तो उन्हें चश्मा बदलवा लेना चाहिए.

कांग्रेस सरकार बचाने में लगी रही: उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कहा, उसे करके दिखाया है. कांग्रेस ने 5 साल चुनाव कैसे करवाए थे, हर तीन महीने में आचार संहिता लगा दी ताकि विकास नहीं करना पड़े. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल बचाने में लगी रही और सवा महीने तक जैसलमेर में बिताया. मुख्यमंत्री ने आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि जिस प्रकार नगर निकाय चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया. इसी तरह पंचायत चुनाव में जनता भाजपा को मजबूत करके डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन से जोड़ेगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेगी.

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स्थानीय नेताओं ने किया स्वागत: कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री के के विश्नोई, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी, पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई, स्वरूपसिंह खारा समेत कई नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हस्त निर्मित उत्पाद, पट्टू आदि भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वांकल विरात्रा माता की तस्वीर भी भेंट की गई. उन्होंने मां वांकल की तस्वीर को अपने सिर पर लगाते हुए प्रणाम कर आशीर्वाद लिया. सीएम के स्वागत के लिए मंच के आगे फूलों से बालिकाओं द्वारा रंगोली बनाई गई और गैर दल कलाकारों ने पारंपरिक गैर नृत्य की प्रस्तुति दी.

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जोधपुर में बोले, 'खंडहर जैसे हालात थे': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में कार्यकर्ता संवाद में कहा कि भाजपा की सरकार जनता के प्रत्येक मुद्दे पर काम कर रही है. हमने अपने संकल्प पत्र के 78% वादे पूरे कर लिए हैं. उन्होंने कहा कि जब हम राज्य में आए थे तो हालत खंडहर जैसे थे, हमें ढूंढना पड़ा कि से सुधारने के लिए कहां से काम शुरू करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या पानी की थी जिसे ठीक करने के लिए हमने अब तक चार बड़े समझौते किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए इन समझौता पर काम शुरू हो गया है. बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं जिसका लाभ राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को मिलेगा. जोधपुर शहर, जोधपुर देहात एवं फलोदी के भाजपा कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया.

जोधपुर में सीएम का भव्य स्वागत (ETV Bharat Jodhpur)

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'पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहें': मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में सफलता के लिए धन्यवाद दिया और पंचायत चुनाव के लिए तैयार होने का भी आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ढाई साल में सैकड़ो पेपर करवाए, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. हमने अब तक एक लाख 79 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. एक लाख बीस हजार नौकरियों की तैयारी चल रही है. 2 अक्टूबर को 5000 लोगों को नियुक्ति पत्र और दिए जाएंगे. जब हमने कहा था कि इतनी नौकरियां देंगे तो कांग्रेस से लोग कहते थे नहीं दे पाओगे. 'मैं आज उनको कहता हूं, गणित में कमजोर हो, जोड़ कर देख लो, हमने कर दिखाया है'.

'हर परिवार तक पहुंचे कार्यकर्ता': मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक पंचायत, गांव की चौपाल और हर घर-परिवार तक भाजपा कार्यकर्ता की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से समन्वय के साथ बूथ, मंडल एवं जिला स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही जनसेवा के संकल्प को प्रभावी ढंग से धरातल तक पहुंचाने का माध्यम है. उन्होंने बूथ को मजबूत कर हर गांव में ‘कमल’ खिलाने का लेने का आह्वान किया.