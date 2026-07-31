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ओम बन्ना मंदिर के लिए जमीन आवंटन का रास्ता साफ, श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा विस्तार

श्री ओम बन्ना के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य और पराक्रम की भूमि होने के साथ ही आस्था और विश्वास की पावन धरती है. यहां पग-पग पर आस्था धाम हैं तथा कई महापुरुषों ने अपने अलौकिक चमत्कारों से लोकहितकारी कार्य किए हैं. श्री ओम बन्ना के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है. वे उन्हें सड़क दुर्घटनाओं से रक्षा करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रद्धापूर्वक पूजते हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्री ओम बन्ना मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है. भूमि आवंटन से मंदिर परिसर का सुव्यवस्थित विकास संभव होगा और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी. आभार कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहित मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, मारवाड़ राजपूत सभा के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पाली जिले के चोटिला स्थित प्रसिद्ध श्री ओम बन्ना मंदिर के विस्तार और विकास को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. मंदिर के लिए जमीन आवंटन में आ रही अड़चनों को प्राथमिकता से दूर करते हुए सरकार ने भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. जमीन आवंटन में आ रही अड़चनों को सरकार के स्तर पर समाधान करने और मंदिर निर्माण के निर्णय के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर श्री ओम बन्ना मंदिर ट्रस्ट की ओर से आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया.

उन्होंने कहा कि पाली जिले के चोटिला में श्री ओम बन्ना मंदिर के विस्तार और सुव्यवस्थित विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है. इससे मंदिर परिसर का अच्छा विकास होगा और धार्मिक पर्यटन को भी गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि पाली के श्री करुणा मूर्ति धाम, ब्‍यावर के मोर मंडी माताजी मंदिर में विकास कार्य कराए जाएंगे.

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धर्मशालाओं के निर्माण और संचालन को लेकर बनेगी नई नीति : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य, संस्कृति और आस्था की धरती है. राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विरासत भी, विकास भी' के मंत्र के तहत धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास पर लगातार काम कर रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रमुख आस्था केंद्रों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.

सीएम भजनलाल अभिवादन स्वीकार करते हुए (Source : Rajasthan CMO)

उन्होंने बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर, खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, केशोरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक शहरों में हेरिटेज वॉक वे विकसित किए जाएंगे, साथ ही किराडू मंदिर समूह के संरक्षण और शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए देवस्थान विभाग के माध्यम से भी कई योजनाएं लागू कर रही हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशालाओं के निर्माण और संचालन को लेकर नई नीति बनाई जाएगी.

लाखों भक्तों की वर्षों पुरानी भावना को नई दिशा मिली : बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि श्री ओम बन्ना धाम की भूमि आवंटन प्रक्रिया में कुछ कानूनी अड़चन आ रही थी. जिसके कारण मंदिर निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था. इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष श्रद्धालुओं की भावनाओं और मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की, जिससे लाखों भक्तों की वर्षों पुरानी भावना को नई दिशा मिली है.

इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद श्री ओम बन्ना धाम में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है. यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं का केंद्र है. आने वाले समय में यहां बनने वाला भव्य मंदिर क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा. इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, श्री ओ बन्ना के पुत्र पराक्रमी सिंह चोटिला सहित समाज के अनेक नागरिकों की उपस्थिति रही.सभी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे श्रद्धालुओं की आस्था की बड़ी जीत बताया. बगड़ी ने कहा कि सरकार के इस सकारात्मक फैसले से भक्तों में अपार उत्साह और खुशी का वातावरण है. अब श्री ओम बन्ना धाम आने वाले समय में एक भव्य आस्था केंद्र के रूप में विकसित होगा, जहां श्रद्धालु श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ दर्शन कर सकेंगे.