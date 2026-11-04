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राजस्थान में नौकरशाहों का टोटा: मुख्य सचिव समेत 39 IAS अफसरों के पास एडिशनल चार्ज

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार में एक तरफ जहां गैर-प्रशासनिक सेवा से IAS में पदोन्नति का मामला पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से ठंडे बस्ते में है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार नौकरशाहों की भारी कमी से जूझ रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के प्रमुख नौकरशाह कई विभागों का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं. ऐसे में एक ओर जहां सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो वहीं अधिकारी भी काम के भारी-भरकम बोझ के तले दबे हुए हैं.