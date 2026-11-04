राजस्थान में नौकरशाहों का टोटा: मुख्य सचिव समेत 39 IAS अफसरों के पास एडिशनल चार्ज
राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की कमी के चलते मुख्य सचिव सहित 39 अफसर अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं. कैडर से 32 IAS कम हैं.
Published : November 4, 2026 at 1:53 PM IST
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार में एक तरफ जहां गैर-प्रशासनिक सेवा से IAS में पदोन्नति का मामला पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से ठंडे बस्ते में है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार नौकरशाहों की भारी कमी से जूझ रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के प्रमुख नौकरशाह कई विभागों का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं. ऐसे में एक ओर जहां सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो वहीं अधिकारी भी काम के भारी-भरकम बोझ के तले दबे हुए हैं.
मुख्य सचिव सहित 39 के पास अतिरिक्त कार्यभार: कार्मिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित 39 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है. स्वयं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई-कई विभागों का एडिशनल चार्ज होने के चलते अधिकारी अपने मूल विभाग पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से न सिर्फ कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी समय लगता है.
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दो जिला कलेक्टर भी संभाल रहे अतिरिक्त कार्यभार: दिलचस्प बात यह है कि भजनलाल सरकार में दो कलेक्टर भी अपने काम के साथ-साथ दो अन्य विभागों का कामकाज देख रहे हैं. भरतपुर कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी के पास भरतपुर विकास प्राधिकरण और संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है. इसके अलावा, कोटा कलेक्टर पीयूष सामरिया के पास भी कोटा विकास प्राधिकरण और संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी है.
20 से ज्यादा अधिकारियों के पास दो से तीन विभागों का जिम्मा: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित 20 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है. इनमें पांच अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) स्तर के और 9 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
291 में से 19 केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर: दिलचस्प यह भी है कि प्रदेश में आईएएस का कैडर 323 का है, लेकिन मौजूदा समय में केवल 291 आईएएस अधिकारी ही कार्यरत हैं. इनमें से 15 आईएएस अधिकारी हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से आईएएस में पदोन्नत होकर आए हैं, जबकि 19 आईएएस अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. ऐसे में कैडर के हिसाब से देखा जाए तो अभी 32 आईएएस अधिकारियों की कमी है.
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'कामकाज तो प्रभावित होता ही है': कामकाज प्रभावित होने के इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह यादव का कहना है कि हालांकि यह एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन राजस्थान में आईएएस अधिकारियों का जितना कैडर है, उसी लिहाज से सरकार को भर्ती करनी चाहिए. इसके लिए या तो सीधी भर्ती की जाए या फिर अन्य सेवाओं से पदोन्नति का रास्ता खोलकर इन पदों को भरा जाए. जाहिर सी बात है कि हर महीने राजस्थान से कोई न कोई आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि अन्य सेवाओं से भी आईएएस में पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी करे ताकि कामकाज प्रभावित न हो. अगर आईएएस अधिकारियों को दो से तीन विभागों का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा, तो वे न अपने मूल विभाग पर पूरा फोकस कर पाएंगे और न ही दूसरे विभाग पर. ऐसे में विभागों का कामकाज प्रभावित होना तय है. इस बारे में सरकार को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए.
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इन 39 आईएएस अधिकारियों के पास है विभागों का एडिशनल चार्ज:
- वी. श्रीनिवास: चेयरपर्सन - राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनिरल्स लिमिटेड, अध्यक्ष - राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन योजना बोर्ड, चीफ प्रेसिडेंट कमिश्नर - नई दिल्ली.
- अभय कुमार: आयुक्त - राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण, चेयरपर्सन - इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, एसीएस - एग्रीकल्चर कमांड एरिया डेवलपमेंट और इंदिरा गांधी कैनल विभाग.
- अपर्णा अरोड़ा: चेयरपर्सन - राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड.
- संदीप वर्मा: चेयरपर्सन - आरएसएलडीसी (RSLDCO).
- कुलदीप रांका: चेयरपर्सन - बाल अधिकार संरक्षण आयोग.
- भास्कर ए. सावंत: एसीएस - न्याय विभाग और सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर.
- वैभव गालरिया: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन.
- भवानी सिंह देथा: चेयरपर्सन - राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर.
- कृष्ण कुणाल: चेयरपर्सन - गैर-कृषि भूमि विकास एजेंसी.
- आरती डोगरा: चेयरपर्सन - राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड.
- रोहित गुप्ता: सचिव - खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर.
- कुमारपाल गौतम: महानिदेशक - रेवेन्यू इंटेलिजेंस इकोनॉमिक ऑफेंस, जयपुर.
- विश्व मोहन शर्मा: प्रमुख सचिव - शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव - स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायती राज, जयपुर.
- शक्ति सिंह राठौड़: प्रशासक - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर.
- रूकमणि रियार: प्रबंध निदेशक - राजस्थान पर्यटन विकास निगम.
- सिद्धार्थ सिहाग: प्रबंध निदेशक - राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर - राजस्थान स्टेट सर्विस डिलीवरी वॉर रूम.
- नथमल डिडेल: अतिरिक्त निदेशक - रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय, आयुक्त - कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर.
- नम्रता वृष्णि: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - राजस्थान हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन.
- मनीष अरोड़ा: प्रबंध निदेशक - गैर-कृषि सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी.
- कमर उल जमान चौधरी: भरतपुर कलेक्टर के साथ ही भरतपुर विकास प्राधिकरण और संभागीय आयुक्त, भरतपुर का अतिरिक्त चार्ज.
- पीयूष सामरिया: कोटा कलेक्टर के साथ ही कोटा विकास प्राधिकरण और संभागीय आयुक्त, कोटा का अतिरिक्त चार्ज.
- आशुतोष गुप्ता: सचिव - राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC).
- निशांत जैन: अध्यक्ष - बीकानेर विकास प्राधिकरण.
- पुरुषोत्तम शर्मा: सचिव - राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी.
- प्रताप सिंह: निदेशक - इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट.
- अवधेश सिंह: निदेशक - पेट्रोलियम डिपार्टमेंट.
- ललित कुमार: निदेशक - माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर एवं समग्र शिक्षा अभियान.
- अभिषेक खन्ना: आयुक्त - उदयपुर विकास प्राधिकरण.
- राहुल जैन: आयुक्त - जोधपुर विकास प्राधिकरण.
- ऋषभ मंडल: प्रबंध निदेशक - RSLDC, जयपुर.
- गिरधर: डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर - खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इन्वेस्टमेंट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण.
- सोनिका कुमारी: अतिरिक्त आयुक्त - कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जयपुर.
- राहुल श्रीवास्तव: सचिव - यूआईटी, माउंट आबू.
- माधव भारद्वाज: आयुक्त - म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अलवर.
- महेंद्र कुमार शर्मा: संयुक्त सचिव - उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर.
- पूनम प्रसाद सागर: प्रबंध निदेशक - खाद्य आपूर्ति विभाग, जयपुर.
- असलम शेर खान: संयुक्त सचिव - जल संसाधन विभाग, जयपुर.
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