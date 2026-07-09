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Government Employees Transfers : भाजपा मुख्यालय बना फरियादियों का केंद्र, 25 हजार से ज्यादा आवेदन

जयपुर भाजपा मुख्यालय में 25 हजार से ज्यादा तबादला आवेदन आए हैं, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर सिफारिशें भेजी जा रही हैं.

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तबादलों पर रोक का काउंटडाउन... (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 6:55 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटाई गई अस्थायी रोक का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. सरकार अवधि नहीं बढ़ाती है तो 10 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद एक बार फिर तबादलों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लागू हो जाएगा. अंतिम तारीख नजदीक आते ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर तबादला चाहने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. सुबह से देर शाम तक पार्टी कार्यालय में आवेदन देने वालों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं.

पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार अब तक 25 हजार से अधिक आवेदन भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब 17 हजार आवेदनों की स्क्रूटनी कर उन्हें संबंधित विभागों और मंत्रियों तक भेजा जा चुका है, शेष पर काम जारी है. लंबे समय बाद तबादलों से हटी रोक के बाद परिवादियों की बड़ी संख्या को देख पार्टी पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर तबादला नीति बननी चाहिए, ताकि इस तरह से परेशानी नही हो.

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प्राथमिकता के आधार पर बन रही सूची : चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा विभाग को छोड़ अधिकांश विभागों में तबादलों की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में कर्मचारी अंतिम समय में अपने आवेदन मंजूर कराने के भाजपा प्रदेश कार्यालय और सचिवालय में जद्दोजहद में लगे हुए हैं. संगठन के स्तर पर तबादलो की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में आए आवेदनों की प्राथमिकता तय कर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है.

सबसे पहले एकल महिला कर्मचारियों, असाध्य बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जो अपने माता-पिता या परिवार से लंबे समय से दूर पदस्थापित हैं, उनके मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके अलावा मानवीय आधार पर आने वाले मामलों को भी गंभीरता से देखा जा रहा है. अब तक 25 हजार से अधिक आवेदन भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब 17 हजार आवेदनों की स्क्रूटनी कर उन्हें संबंधित विभागों और मंत्रियों तक भेजा जा चुका है, शेष पर काम जारी है.

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मदन राठौड़ को आवेदन देते फरियादी (ETV Bharat Jaipur)

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15 से ज्यादा सिर्फ शिक्षा विभाग की : भाजपा कार्यालय में लगातार बढ़ती भीड़ ने एक बार फिर प्रदेश में स्थायी तबादला नीति की आवश्यकता को लेकर चर्चा तेज कर दी है. कैलाश मेघवाल का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ताकि हर वर्ष कर्मचारियों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सिफारिशों के लिए भटकना न पड़े. कैलाश मेघवाल ने कहा कि सबसे अधिक आवेदन शिक्षा विभाग से प्राप्त हुए हैं. आधे से ज्यादा लगभग 15 हजार ज्यादा शिक्षा विभाग. इसके बाद पंचायतीराज, कृषि और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में तबादलों के लिए आवेदन किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भी आवेदन आए हैं, लेकिन फिलहाल उस श्रेणी में तबादले नहीं हो रहे हैं.

पदाधिकारियों को प्राथमिकता : प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि पार्टी कार्यालय में आने वाले प्रत्येक आवेदन को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जा रहा है. बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण कर उन्हें संबंधित मंत्री और विभागों तक भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि 17 हजार से अधिक आवेदन संबंधित महकमों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें लंबे समय से गृह जिले से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के मामलों को विशेष रूप से शामिल किया गया है.

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भाजपा मुख्यालय बना फरियादियों का केंद्र (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा विभाग की कुछ सूची जारी हुई है, जिनमें आमजन से जुड़े कई मामलों का समाधान हुआ है. पार्टी के पदाधिकारी की सिफारिश को प्राथमिकता दी जा रही है. मंडल स्तर से लेकर प्रदेश पदाधिकारी कर्मचारियों की जरूर को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के साथ तबादलों को लेकर सिफारिश कर रहे हैं.

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