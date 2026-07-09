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Government Employees Transfers : भाजपा मुख्यालय बना फरियादियों का केंद्र, 25 हजार से ज्यादा आवेदन

जयपुर: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटाई गई अस्थायी रोक का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. सरकार अवधि नहीं बढ़ाती है तो 10 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद एक बार फिर तबादलों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लागू हो जाएगा. अंतिम तारीख नजदीक आते ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर तबादला चाहने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. सुबह से देर शाम तक पार्टी कार्यालय में आवेदन देने वालों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं.

पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार अब तक 25 हजार से अधिक आवेदन भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब 17 हजार आवेदनों की स्क्रूटनी कर उन्हें संबंधित विभागों और मंत्रियों तक भेजा जा चुका है, शेष पर काम जारी है. लंबे समय बाद तबादलों से हटी रोक के बाद परिवादियों की बड़ी संख्या को देख पार्टी पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर तबादला नीति बननी चाहिए, ताकि इस तरह से परेशानी नही हो.

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प्राथमिकता के आधार पर बन रही सूची : चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा विभाग को छोड़ अधिकांश विभागों में तबादलों की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में कर्मचारी अंतिम समय में अपने आवेदन मंजूर कराने के भाजपा प्रदेश कार्यालय और सचिवालय में जद्दोजहद में लगे हुए हैं. संगठन के स्तर पर तबादलो की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में आए आवेदनों की प्राथमिकता तय कर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है.

सबसे पहले एकल महिला कर्मचारियों, असाध्य बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जो अपने माता-पिता या परिवार से लंबे समय से दूर पदस्थापित हैं, उनके मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके अलावा मानवीय आधार पर आने वाले मामलों को भी गंभीरता से देखा जा रहा है. अब तक 25 हजार से अधिक आवेदन भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब 17 हजार आवेदनों की स्क्रूटनी कर उन्हें संबंधित विभागों और मंत्रियों तक भेजा जा चुका है, शेष पर काम जारी है.