ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 226 पेट्रोल पंपों की जांच, 103 नोजल सीज

खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे. चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली आदमी क्यों नहीं हो. आगे भी पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और जांच अभियान को जारी रखा जाएगा.

जयपुरः प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी के मामलों की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन किया है .खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में 226 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया. गड़बड़ी पाए जाने पर 103 नोजल सीज करके दो लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है.

5 मई से 20 मई तक चला अभियानः मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल दिए जाने में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी. इसके बाद विभाग ने पेट्रोल पंप की जांच के लिए 5 मई से 20 मई तक औचक निरीक्षण किया और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर जांच टीमों ने 226 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान 110 पेट्रोल पंपों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 2 लाख 21 हजार 500 का जुर्माना वसूला.

कम पेट्रोल डीजल देने की शिकायती मिलीः मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान 60 पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल और डीजल दिए जाने की शिकायतें सामने आई थी. इस पर 103 नोजल सीज किए गए और उन पर एक लाख 53 हजार का जुर्माना लगाया गया. मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पेट्रोल डीजल भरवाते समय मात्रा की जांच जरुर करें और शक होने पर 5 लीटर माप से परीक्षण करवाएं और कहीं गड़बड़ी मिलती है तो इसकी शिकायत तुरंत खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर की जाए.

किस जिले में कितने नोजल सीजः जांच अभियान के दौरान जयपुर में तीन पेट्रोल पंपों पर 12 नोजल, नागौर में चार पेट्रोल पंपों पर 11 नोजल, बाड़मेर में 6 पेट्रोल पंपों पर 10 नोजल, सिरोही में 7 पेट्रोल पंपों पर 9, दौसा में दो पेट्रोल पंपों पर 7 नोजल सीज किए गए. वहीं, भरतपुर में चार पेट्रोल पंपों पर 6 नोजल, अलवर में दो पेट्रोल पंपों पर पांच नोजल सीज किए गए. इसके अलावा जोधपुर और पाली में चार-चार पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करते हुए पांच पांच नोजल सीज किए गए हैं.