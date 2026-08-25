ETV Bharat / state

Minister Meena : कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, SMS अस्पताल में भर्ती

मंत्री किरोड़ीलाल सर्दी, बुखार की शिकायत के साथ हुए हैं एसएमएस अस्पताल में भर्ती. स्वाइन फ्लू, कोविड समेत अन्य मौसमी बीमारियों की जांच हुई.

Minister Kirodi Lal Meena
कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 11:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देशभर में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. देश के कुछ राज्यों में स्वाइनफ्लू के केस तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद राजस्थान में भी इस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

उन्हें सर्दी और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. फिलहाल, उन्हें मेडिकल आईसीयू में रखा गया है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि उन्हें मेडिकल आईसीयू के बैड नंबर 2 पर भर्ती किया गया है. उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

पढे़ं : मंत्री किरोड़ी लाल के आश्वासन के बाद धरना समाप्त, जाम खुला, करौली-सवाई माधोपुर में नेटबंदी

मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बारिश के दौरान मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं स्क्रबटाईफस के साथ ही स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर बैठक ली. उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि हाई रिस्क क्षेत्र में टीम बनाकर नियमित रूप से निगरानी की जाए. उन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

120 मामले : राजस्थान में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के करीब 120 मामले सामने आए हैं. चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और मरीजों की निगरानी के साथ उपचार की व्यवस्था की जा रही है. सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है.

TAGGED:

SWINE FLU POSITIVE
ADMITTED IN JAIPUR SMS HOSPITAL
KIRODI LAL MEENA HEALTH
MINISTER KIRODI LAL MEENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.