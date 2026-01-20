राजस्थान विधानसभा: बजट सत्र 28 से, 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति' 11 फरवरी को
प्रदेश की भजनलाल सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश कर सकती है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसके संकेत दिए.
Published : January 20, 2026 at 4:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को संकेत दिया कि भजनलाल सरकार 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेगी. यह बजट 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति' करने वाला और पूर्ण पारदर्शिता के साथ रखा जाएगा. सत्र को दो चरणों में आयोजित करने की योजना है, जिसका पहला चरण 28 फरवरी तक चलेगा और इसमें लगभग 20 बैठकें प्रस्तावित हैं.
मंत्री पटेल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष को निशाने पर लिया ओर कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसे आंतरिक गुटबाजी छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस में अशोक गहलोत के चित्र के बिना सचिन पायलट के होर्डिंग्स का उदाहरण देकर आंतरिक कलह पर भी टिप्पणी की. इसके साथ ही, भाजपा कार्यालय पर हुई जनसुनवाई में 50 से अधिक परिवेदनाओं का निपटारा किए जाने की जानकारी भी दी गई.
इस बार विधानसभा सत्र दो चरणों में चलाने की योजना है. पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है. इस दौरान विधानसभा की करीब 20 बैठकें होने की संभावना है. इसके बाद दूसरा चरण पंचायत चुनावों के संपन्न होने के बाद आहूत किए जाने पर विचार किया जा रहा है. मंत्री पटेल ने कहा कि यह बजट सत्र ऐतिहासिक होगा. घोषणाओं के लिहाज से भी और कार्यप्रणाली के लिहाज से भी. बजट में यह सरकार जो कहेगी, वही करेगी और वही दिखाएगी. ऐसा बजट नहीं आएगा, जिसमें पढ़ने में कुछ और हो और लिखने में कुछ अलग. सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा का हर दिन राजस्थान की जनता के लिए उपयोगी साबित हो और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं.
जनहित के मुद्दे पर चर्चा करें: मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार सदन में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा चाहती है. सरकार विपक्ष का सम्मान करती है. उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह राजस्थान के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए. सदन के गौरवपूर्ण पटल का उपयोग सुर्खियों में रहने के बजाय जनउपयोगी और विकास से जुड़े मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष आलोचना करे, सुझाव दे और प्रश्न खड़े करे, लेकिन भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना भी आवश्यक है. पटेल ने यह भी कहा कि विधानसभा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और सरकार उस परंपरा को कायम रखना चाहती है. सदन जनता के हितों की आवाज उठाने का मंच है, न कि व्यक्तिगत या आंतरिक खींचतान निकालने का.
पोस्टर से पूर्व सीएम गायब: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के जोधपुर दौरे पर भी उन्होंने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर थे तो शहर में चारों तरफ उनके बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे, लेकिन उन होर्डिंग्स में जोधपुर से आने वाले और उनकी पार्टी से तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की फोटो नहीं थी. इससे यह साफ दिखता है कि कांग्रेस किस तरह की आंतरिक कलह से गुजर रही है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि अपनी आपसी खीझ और राजनीतिक तनाव को आम जनता की ओर न मोड़ें, बल्कि राजस्थान के समग्र विकास पर केंद्रित चर्चा करें.
50 परिवेदनाएं आईं, कार्यकर्ता सुनवाई में: उधर, भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार को कार्यकर्ता सुनवाई में 50 से अधिक परिवेदनाएं आईं. संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इनमें कुछ परिवेदनाएं तबादलों को लेकर तो कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर आई हैं. इनमें से ज्यादातर मामलों को मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर सुलझा दिया गया है. कुछ मामलों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.