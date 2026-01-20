ETV Bharat / state

राजस्थान विधानसभा: बजट सत्र 28 से, 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति' 11 फरवरी को

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को संकेत दिया कि भजनलाल सरकार 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेगी. यह बजट 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति' करने वाला और पूर्ण पारदर्शिता के साथ रखा जाएगा. सत्र को दो चरणों में आयोजित करने की योजना है, जिसका पहला चरण 28 फरवरी तक चलेगा और इसमें लगभग 20 बैठकें प्रस्तावित हैं. मंत्री पटेल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष को निशाने पर लिया ओर कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसे आंतरिक गुटबाजी छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस में अशोक गहलोत के चित्र के बिना सचिन पायलट के होर्डिंग्स का उदाहरण देकर आंतरिक कलह पर भी टिप्पणी की. इसके साथ ही, भाजपा कार्यालय पर हुई जनसुनवाई में 50 से अधिक परिवेदनाओं का निपटारा किए जाने की जानकारी भी दी गई. इस बार विधानसभा सत्र दो चरणों में चलाने की योजना है. पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है. इस दौरान विधानसभा की करीब 20 बैठकें होने की संभावना है. इसके बाद दूसरा चरण पंचायत चुनावों के संपन्न होने के बाद आहूत किए जाने पर विचार किया जा रहा है. मंत्री पटेल ने कहा कि यह बजट सत्र ऐतिहासिक होगा. घोषणाओं के लिहाज से भी और कार्यप्रणाली के लिहाज से भी. बजट में यह सरकार जो कहेगी, वही करेगी और वही दिखाएगी. ऐसा बजट नहीं आएगा, जिसमें पढ़ने में कुछ और हो और लिखने में कुछ अलग. सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा का हर दिन राजस्थान की जनता के लिए उपयोगी साबित हो और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं. पढ़ें: विधानसभा गाइडलाइन : जवाबदेही पर लगाम या मर्यादा की पहल ? 'तुच्छ' से मचा सियासी बवाल