वन सेवा में बड़ा बदलाव: सरकार ने 33 IFS बदले, शिखा मेहरा होंगी मुख्य वन संरक्षक

भजनलाल सरकार ने भारतीय वन सेवा में बड़ा बदलाव किया है. 33 आईएफएस अधिकारियों के तबादले. शिखा मेहरा को मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है.

Jaipur Secretariat
जयपुर सचिवालय (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
जयपुर: प्रदेश में भजनलाल सरकार ने भारतीय वन सेवा में बड़ा बदलाव किया है. शुक्रवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में 33 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जबकि 4 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया है. IFS शिखा मेहरा को मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है.

इनका हुआ तबादला : कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिखा मेहरा को मुख्य वन संरक्षक जयपुर, वेंकटेश शर्मा को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य वन विभाग निगम लिमिटेड जयपुर, उदय शंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं सीईओ कैम्पा जयपुर, राजेश कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ब्रह्म सहायता प्राप्त परियोजना जयपुर, सीए अरुण प्रसाद को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जयपुर लगाया गया है है.

IFS Transferred in Rajasthan
भजनलाल सरकार ने 33 IFS बदले... (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, टीजे कविथा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीआई जयपुर, राजीव चतुर्वेदी को सदस्य सचिव राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल जयपुर, आकांक्षा महाजन को मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, शैलजा देवल को मुख्य वन संरक्षण अनुसंधान एवं पदेन राज्य जयपुर, अनूप के आर को मुख्य वन संरक्षक जोधपुर, रूपनारायण मीणा को मुख्य वन संरक्षक समन्वय मुख्यालय जयपुर, रामकरण खेरवा को मुख्य वन संरक्षक जयपुर, शारदा प्रताप सिंह को मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथंबोर बाग परियोजना सवाई माधोपुर, टी. मोहन राज को संयुक्त परियोजना निदेशक राजस्थान एवं वानिकी एमजीवी की विविधता परियोजना जयपुर, अनीता को वन संरक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, कपिल चंद्रावल को सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर, मनाली सेन को वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर एवं कार्यकारी सहायक प्रबंध मुख्य संरक्षक जयपुर, हरिकिशन सारस्वत को उपवन संरक्षक टैरिटोरियल दौसा लगाया गया है.

पढ़ें : एएसपी रैंक के 142 RPS अधिकारियों के तबादले, तीन अधिकारियों को नई महिला बटालियन का अतिरिक्त चार्ज

जबकि आलोक नाथ गुप्ता को उपवन संरक्षक टैरिटोरियल बूंदी, अजीत ऊंचाई को उपवन संरक्षक वन्य जीव एवं संरक्षक राजसमंद, मोहित गुप्ता को उपवन संरक्षक टैरिटोरियल डूंगरपुर, विजेंद्र सिंह जोरा को उपवन संरक्षक आयोजन कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जयपुर, अरुण कुमार डी को वन संरक्षक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, मानस सिंह को उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रणथंबोर बाग परियोजना सवाई माधोपुर, मारिया साइन ए को उपवन संरक्षक टैरिटोरियल भीलवाड़ा, पी. बाला मुरुगन संरक्षक टैरिटोरियल अजमेर, कस्तूरी प्रशांत सुले को उपवन संरक्षक टैरिटोरियल पाली, मृदुल सिंह को वन संरक्षक वन्य जीव चित्तौड़, बड़े विवेकानंद माणिक राव को सहायक वन संरक्षक बारां, कविया पीबी को सहायक वन संरक्षक टैरिटोरियल झुंझुनू, चेतन कुमार बीवी को सहायक वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर, जी. वेंकटेश को सहायक वन संरक्षक बीकानेर लगाया गया है.

इनको मिला आंतरिक कार्यभार : इसके साथ ही वेंकटेश शर्मा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रम एवं विधि जयपुर, उदय शंकर को अतरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन जयपुर, राजेश कुमार गुप्ता को परियोजना निदेशक आरएफबीडीपी एवं सीआरई एसईपी जयपुर, टीजे कविथा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है.

RAJASTHAN IFS TRANSFER
33 IFS OFFICERS TRANSFERRED
MAJOR CHANGE INFOREST DEPARTMENT
वन सेवा में बड़ा बदलाव
BHAJANLAL GOVERNMENT

