बड़ा बयान : मंत्री नागर बोले- 2027 तक किसानों को दिन में देंगे बिजली...
राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां.
Published : December 18, 2025 at 6:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल से ज्यादा काम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने दो साल में किए हैं. वे बोले- 2027 तक हमारा लक्ष्य प्रदेश में किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने का है. इसके लिए कवायद जारी है. ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र को मजबूत किया है. राजस्थान सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है. हमारी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 41189 मेगावाट हो गई है. इसमें 17800 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है.
सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी : उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा में भी राजस्थान अग्रणी है. प्रदेश में 35337 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है. दो साल में हमने 17300 मेगावाट की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है. उसकी क्रियान्विति के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है. प्रदेश के 22 जिलों में दो ब्लॉक में वर्तमान में सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है. पिछली सरकार में 122 मेगावाट क्षमता के 92 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए. हमारी सरकार ने दो साल में ही 2345 मेगावाट के 1048 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं.
पिछली सरकार से ज्यादा कृषि कनेक्शन दिए : दो साल में 195800 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं. जबकि पिछली सरकार ने अपने शुरुआत के दो साल में 163000 कृषि कनेक्शन ही जारी किए थे. प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए दो साल में 400 केवी के दो, 220 केवी के पांच, 132 केवी के 41 जीएसएस स्थापित किए हैं. जबकि पिछली सरकार के पांच साल में भी केवल 44 जीएसएस स्थापित हुए थे. वे बोले- 213 पावर ट्रांसफार्मर स्थापित हुए हैं, जिससे 8500 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में बिजली का उत्पादन भी दो साल में बढ़ा है. दो साल में प्रदेश में उपयोग के लिए कुल उत्पादन क्षमता में 6,839 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है. जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पांच साल में राज्य में उपयोग के लिए मात्र 3 हजार 958 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया गया था.
थर्मल इकाइयों को मिल रहा भरपूर कोयला : उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पीईकेबी कोल ब्लॉक से कोयले का खनन जनवरी, 2024 से दुबारा शुरू करवाया है. इसी का नतीजा है आज प्रदेश की थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है. दिसंबर, 2024 में कुल 775 कोल रैक प्राप्त हुई है, जो अब तक किसी माह में प्राप्त हुई सर्वाधिक कोल आपूर्ति है. परसा कोल ब्लॉक से भी मार्च, 2025 से खनन प्रारंभ किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ स्थित तीसरे कोल ब्लॉक्स 'केंटें एक्सटेंशन' से भी लंबित स्वीकृतियां निरंतर प्राप्त हो रही हैं. पर्यावरण एवं वन स्वीकृति के बाद मार्च 2026 से इस कोल ब्लॉक से खनन शुरू होने की संभावना है.