ETV Bharat / state

बड़ा बयान : मंत्री नागर बोले- 2027 तक किसानों को दिन में देंगे बिजली...

र्जा मंत्री नागर ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल से ज्यादा काम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने दो साल में किए हैं. वे बोले- 2027 तक हमारा लक्ष्य प्रदेश में किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने का है. इसके लिए कवायद जारी है. ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र को मजबूत किया है. राजस्थान सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है. हमारी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 41189 मेगावाट हो गई है. इसमें 17800 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है. सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी : उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा में भी राजस्थान अग्रणी है. प्रदेश में 35337 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है. दो साल में हमने 17300 मेगावाट की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है. उसकी क्रियान्विति के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है. प्रदेश के 22 जिलों में दो ब्लॉक में वर्तमान में सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है. पिछली सरकार में 122 मेगावाट क्षमता के 92 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए. हमारी सरकार ने दो साल में ही 2345 मेगावाट के 1048 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं. ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)