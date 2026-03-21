राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान, सरकार ने जिला कलेक्टरों से मांगी खराबे की रिपोर्ट
सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें. लापरवाही न बरती जाएं.
Published : March 21, 2026 at 7:35 AM IST
जयपुर : राजस्थान के कई हिस्सों में हालिया बारिश से फसलों को नुकसान को लेकर प्रदेश में जुबानी जंग जारी है. फसल खराबे का मुआवजे को लेकर कांग्रेस जहां राज्य सरकार पर हमलावर है. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार देर रात सभी जिला कलेक्टरों को फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. सीएम ने अपने निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली.
सभी जिला कलेक्टर दें रिपोर्ट : पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और चने की फसलें बर्बाद हो गईं. जयपुर, दौसा, टोंक और अलवर जिलों में भी खेतों में पानी भरने से खड़ी फसलें गिर गईं. इससे काश्तकारों को आर्थिक झटका लगा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल खराबे का सर्वे करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.
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प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई अतिवृष्टि से अन्नदाताओं को हुए नुकसान के समुचित आकलन हेतु सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण कर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 20, 2026
राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं। राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता…
क्षेत्रों का दौरा करें: मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ खड़ी है. प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार ने स्पष्ट किया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आंकलन कर राहत पैकेज तय किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें. लापरवाही न बरती जाएं.
कांग्रेस बना रही मुद्दा : किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार फसल खराबे के मुद्दे पर गंभीर नहीं है. किसानों को समय पर राहत नहीं मिल रही. प्रशासनिक स्तर पर सर्वे में देरी हो रही है. इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने में बाधा आ रही है. जूली ने मांग की कि सरकार तुरंत गिरदावरी करा किसानों को उचित मुआवजा दे और राहत कार्य तेज करें.
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