राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बदलाव, पदोन्नत हुए 18 RAS अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

भजनलाल सरकार ने तहसीलदार सेवा से पदोन्नत हुए 18 आरएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी है .

Postings to RAS officers
सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 10:17 PM IST

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर तहसीलदार सेवा से RAS बने 18 अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी है. यम सभी पदोन्नत RAS अधिकारियों को खाली पड़ी पोस्ट पर नियुक्त किया है, कार्मिक विभाग ने इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद को ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं.

इनको मिली पोस्टिंग: कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार महावीर प्रसाद जैन को उपखंड अधिकारी चिकली डूंगरपुर, गोपी किशन पालीवाल को उपखंड अधिकारी बनियाना- जैसलमेर, महिपाल सिंह राजावत को सहायक कलेक्टर नीमकाथाना- सीकर, धीरज झांझरिया को सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर- सीकर, दिनेश आचार्य को उपखंड अधिकारी लसाडिया- सलूंबर, अभिषेक कुमार सिंह को सहायक कलेक्टर दातारामगढ़- सीकर, प्रवीण रतनू को उपयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, सर्वेश्वर निम्बार्क को उपखंड अधिकारी सिणधरी- बालोतरा लगाया गया है.

इसी प्रकार अरविंद कविया को सहायक कलेक्टर मुख्यालय अलवर, रामस्वरूप जौहर को सहायक कलेक्टर फलोदी, अलका श्रीवास्तव को उपखंड अधिकारी सरमथुरा- धौलपुर, पायल जैन को सहायक कलेक्टर मुख्यालय भरतपुर, शीला चौधरी को आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, सुरेंद्र सिंह चौधरी को उपखंड अधिकारी लाखेरी- बूंदी, अजीत कुमार बुंदेला को सहायक कलेक्टर दूदू- जयपुर, बाबूलाल को सहायक आयुक्त सतर्कता उपनिवेशन बीकानेर, जगदीश प्रसाद शर्मा को सहायक कलेक्टर बहरोड़- कोटपुतली, दिनेश कुमार शर्मा को सहायक कलेक्टर रामगढ़- अलवर लगाया गया है.

