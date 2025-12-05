ETV Bharat / state

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बदलाव, पदोन्नत हुए 18 RAS अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर तहसीलदार सेवा से RAS बने 18 अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी है. यम सभी पदोन्नत RAS अधिकारियों को खाली पड़ी पोस्ट पर नियुक्त किया है, कार्मिक विभाग ने इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद को ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं.

इनको मिली पोस्टिंग: कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार महावीर प्रसाद जैन को उपखंड अधिकारी चिकली डूंगरपुर, गोपी किशन पालीवाल को उपखंड अधिकारी बनियाना- जैसलमेर, महिपाल सिंह राजावत को सहायक कलेक्टर नीमकाथाना- सीकर, धीरज झांझरिया को सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर- सीकर, दिनेश आचार्य को उपखंड अधिकारी लसाडिया- सलूंबर, अभिषेक कुमार सिंह को सहायक कलेक्टर दातारामगढ़- सीकर, प्रवीण रतनू को उपयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, सर्वेश्वर निम्बार्क को उपखंड अधिकारी सिणधरी- बालोतरा लगाया गया है.