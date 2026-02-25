गहलोत बोले- कानोता और अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल रद्द करना सरकार की असंवेदनशीलता का प्रतीक
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने साल 2022 में जयपुर के चारों तरफ सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की थी.
जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय साल 2022 में घोषित किए गए जयपुर के अचरोल और कानोता सैटेलाइट अस्पताल को राज्य सरकार ने अब रद्द कर दिया है. इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि '2 साल बनाम 5 साल' के दावों की पोल खोलती एक और हकीकत ये भी है कि कानोता और अचरोल में सैटेलाइट अस्पताल रद्द कर दिए गए.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर के SMS अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने अप्रैल, 2022 में जयपुर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की थी. इनमें दक्षिण में टोंक रोड पर शिवदासपुरा, पश्चिम में अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, पूर्व में आगरा रोड पर कानोता एवं उत्तर में दिल्ली रोड पर अचरोल शामिल थे.
इन चारों सैटेलाइट अस्पतालों का काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू हो गया था. बालमुकुंदपुरा एवं शिवदासपुरा का निर्माण कार्य तो हमारी सरकार में ही लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन निर्माण पूरा होने के एक साल बाद भी वर्तमान सरकार ने इन्हें जनता को समर्पित नहीं किया है.
जमीन आवंटन के बावजूद रद्द किए अस्पताल : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार में जमीन आंवटन होने के बावजूद सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने कानोता और अचरोल के सैटेलाइट अस्पतालों को अब रद्द कर दिया है. जबकि आगरा रोड और दिल्ली रोड पर सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं. यह फैसला भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता और असंवेदनशीलता का प्रतीक है.
जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है : गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, '2 साल बनाम 5 साल' की कागजी बातों से बाहर निकलकर हकीकत देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है. जनहित के ऐसे महत्वपूर्ण कामों को बंद मत कीजिए. अगर यही रवैया रहा तो आगामी पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय चुनावों में आपको जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा.
सरकार ने सदन में दिया था जवाब : हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में आमेर से कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने इस संबंध में सवाल पूछा था, जिस पर सरकार ने सदन में जवाब देते हुए बताया था कि अचरोल और कानोता सैटेलाइट हॉस्पिटल रद्द कर दिए गए हैं. इस मामले को लेकर तब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बीच नोकझोंक भी हुई थी.