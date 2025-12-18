किसानों के लिए अच्छी खबर : सीएम भजनलाल ने दिए रबी सीजन में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
Published : December 18, 2025 at 8:02 PM IST
जयपुर: राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की भजनलाल सरकार रबी के सीजन में किसानों को प्रयाप्त बिजली देगी. गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज की नवीन संभावनाएं तलाशें.
विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है. साथ ही, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए.
आज मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 18, 2025
इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि रबी सीजन में अन्नदाताओं को पर्याप्त व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज की नवीन संभावनाएं तलाशते हुए पीएम सूर्यघर योजना के… pic.twitter.com/A6v5Xkuzln
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य किया जाए. उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में प्रगति लाने के लिए भी निर्देशित किया.
पढ़ें : बड़ा बयान : मंत्री नागर बोले- 2027 तक किसानों को दिन में देंगे बिजली...
उधर, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति की प्रकृति के सम्मान की परंपराओं को राज्य सरकार ने अपनी नीतियों एवं अभियानों का प्रेरणास्रोत बनाया है. उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत संकल्प लेते हुए वे राजस्थान को विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिले. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी देश और प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है. हम नदियों, पर्वतों, वृक्षों, धरती, सूर्य को पूजते हैं, क्योंकि जीवन की निरंतरता प्रकृति के संरक्षण पर ही निर्भर है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में 'खेजड़ली का बलिदान' पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है.
कर्मभूमि से मातृभूमि की जल संचयन में अहम भूमिका : मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया है. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशयों की स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ा गया है. वहीं, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए 14 हजार से अधिक ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करवाया गया है.
पढ़ें : आहोर में सीएम ने 338 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, बोले-जनकल्याण और विकास को समर्पित रहे 2 साल
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत दो वर्ष में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं. सीएम ने कहा कि ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. क्लाइमेट एक्शन प्लान-2030 और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश में सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है.