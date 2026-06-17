राजस्थान कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: पदोन्नति में मिलेगी दो साल की छूट, सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी
प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी रात दी है.
Published : June 17, 2026 at 10:08 PM IST
जयपुर: प्रदेश के कर्मचारियों के अच्छी खबर है. सीएम भजनलाल ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है. बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के अनुरूप सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव अथवा सेवा अवधि में दो वर्ष की विशेष छूट देने का फैसला किया है. इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा.
कर्मचारियों के हित मे महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. हालांकि, जिन कर्मचारियों ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में पहले ही इस प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा.
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सरकार के इस फैसले को कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा तथा उनके कैरियर विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी. इस निर्णय से एक ओर जहां कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर नए पदों के सृजन से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी.
149 नए पदों के सृजन का रास्ता साफ : इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 सहायक शासन सचिव के नए पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है. इसके अलावा अराजपत्रित संवर्ग को मजबूत करने के लिए 67 सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) तथा 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
कुल मिलाकर सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन का रास्ता साफ होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और कर्मचारियों पर कार्यभार का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सकेगा. इसके साथ ही नई भर्तियों और पदोन्नतियों के अवसर बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे.