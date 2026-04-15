सियासी आरोपों के बीच भजनलाल सरकार का दावा- 24 जिलों में किसानों को मिल रही दिन में बिजली
मंगलवार देर रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली.
Published : April 15, 2026 at 9:42 AM IST
जयपुर : राजस्थान में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासी बयान बाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौरा तेज हो गया है. विपक्ष ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए थे. इसपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए और कहा कि प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है. मंगलवार देर रात ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए सीएम भजनलाल ने दावा किया कि 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होगी. किसान रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में फसल को पानी पिलाएगा.
छीजत में आई कमी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेहतर प्रबंधन एवं दूरगामी निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने के साथ ही छीजत में कमी आई है. उन्होंने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं. हर घर-हर खेत को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है. आज 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है जिसे राज्य सरकार वर्ष 2027 में प्रदेशभर में उपलब्ध कराएगी.
आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और सोलर एनर्जी के व्यापक विस्तार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) April 14, 2026
हमारा संकल्प है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक कीर्तिमान स्थापित करे तथा हर घर तक निर्बाध बिजली पहुँचे। pic.twitter.com/5E9DFLpjuD
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पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर फॉक्स : सीएम ने कहा कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सस्ते होने के साथ ही लम्बी अवधि के लिए कारगर है. वहीं, बैट्री स्टोरेज के माध्यम से भी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है. ये परियोजनाएं आने वाले समय में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. इन प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदान किए. दरअसल, प्रदेश में किसानों के लिए बिजली उपलब्धता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों सरकार पर सवाल उठाए थे. आरोप लगाया था कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के दावों पर नाकाम साबित हुई.