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सियासी आरोपों के बीच भजनलाल सरकार का दावा- 24 जिलों में किसानों को मिल रही दिन में बिजली

जयपुर : राजस्थान में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासी बयान बाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौरा तेज हो गया है. विपक्ष ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए थे. इसपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए और कहा कि प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है. मंगलवार देर रात ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए सीएम भजनलाल ने दावा किया कि 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होगी. किसान रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में फसल को पानी पिलाएगा.

छीजत में आई कमी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेहतर प्रबंधन एवं दूरगामी निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने के साथ ही छीजत में कमी आई है. उन्होंने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं. हर घर-हर खेत को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है. आज 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है जिसे राज्य सरकार वर्ष 2027 में प्रदेशभर में उपलब्ध कराएगी.