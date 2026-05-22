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​CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक, पानी, रोजगार और निवेश पर हो सकते हैं बड़े फैसले

​मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( file photo )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. शाम 5 बजे राज्य कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इसके तुरंत बाद, साढ़े 5 बजे मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की बैठक भी होगी. सरकार की ओर से बैठक का एजेंडा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है. इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में शाम की बैठक को लेकर अधिकारिक एजेंडा जारी नही किया गया. बैठक में इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत पेयजल व्यवस्था और जल प्रबंधन पर गहन चर्चा होगी. भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार बड़े नीतिगत फैसले ले सकती है. इसके अलावा, बिजली और गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा पेट्रोल-डीजल से जुड़े मामलों पर भी मंथन किया जाएगा. इसे भी पढ़ें: मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, खाट पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं