CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक, पानी, रोजगार और निवेश पर हो सकते हैं बड़े फैसले
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले संभावित हैं.
Published : May 22, 2026 at 8:18 AM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. शाम 5 बजे राज्य कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इसके तुरंत बाद, साढ़े 5 बजे मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की बैठक भी होगी. सरकार की ओर से बैठक का एजेंडा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है. इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं.
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में शाम की बैठक को लेकर अधिकारिक एजेंडा जारी नही किया गया. बैठक में इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत पेयजल व्यवस्था और जल प्रबंधन पर गहन चर्चा होगी. भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार बड़े नीतिगत फैसले ले सकती है. इसके अलावा, बिजली और गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा पेट्रोल-डीजल से जुड़े मामलों पर भी मंथन किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें: मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, खाट पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
युवाओं को रोजगार और कर्मचारियों को सौगात संभव : बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, कर्मचारियों से जुड़े मामलों और राजस्व विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के संबंध में भी कुछ अहम प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. बैठक में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और कर्मचारियों से जुड़ी लंबित मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है.
उद्योग और निवेश को देंगे बढ़ावा : वहीं राजस्व विभाग से जुड़े प्रशासनिक और भूमि संबंधी मामलों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं. वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हो रही इस कैबिनेट बैठक में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहने की संभावना है. सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को गति देने और नए उद्योग स्थापित करने से जुड़े प्रस्तावों पर विचार कर सकती है, साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने, गैस आपूर्ति व्यवस्था और पेट्रोल-डीजल से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के संकेत हैं.
इसे भी पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले- राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं, पारदर्शिता और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की प्राथमिकता