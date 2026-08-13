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घुमंतू-अर्ध घुमंतू परिवारों को आवास की चाबी, सीएम भजनलाल बोले- कांग्रेस ने कुर्सी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया

बुजुर्ग महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद : कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवास विहीन परिवारों को उनके नए घर की चाबी सौंपी. इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को चाबी सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि जिन परिवारों ने वर्षों तक अपना घर नहीं देखा, उन्हें अब स्थायी छत मिल रही है. उन्होंने एक महिला के भावुक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्हें घर की चाबी मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. महिला ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी पक्का मकान नहीं देखा और परिवार के साथ अस्थायी ठिकानों में रहकर जीवन गुजारा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को सशक्त करने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू परिवारों के लिए आवास और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. 838 भूखंड और 106 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि 22,790 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं. जयसिंहपुरा खोर में 472 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे. कोटा और जोधपुर में भी आवास तैयार होने की जानकारी दी गई. जालौर में समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का काम भी शुरू किया गया है.

जयपुर: घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद समाज के उन वर्गों की चिंता नहीं की, जो गांव-गांव घूम कर अपना जीवनयापन करते रहे. कांग्रेस के लिए कुर्सी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ही प्राथमिकता रहे, जबकि भाजपा सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास लाना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू और अर्ध घुमंतू समाज के लोग लंबे समय तक सड़क किनारे, तालाबों के आसपास और मेला मैदानों में अस्थायी ठिकानों पर जीवन बिताते रहे. बारिश, गर्मी और सर्दी में उनके परिवार किस तरह रहते होंगे, यह कल्पना करना भी मुश्किल है. उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य की चिंता भी लंबे समय तक बनी रही. उन्होंने कहा कि अब सरकार ने ऐसे परिवारों को स्थायी आवास और पट्टे उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है.

भूखंड-फ्लैट आवंटन समारोह (ETV Bharat Jaipur)

10-12 साल पहले शुरू हुई मुहिम का अब दिख रहा असर : मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 10-12 साल पहले क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गादास ने घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समाज के आवास की समस्या को लेकर अभियान शुरू किया था. आज वही विचार सरकारी योजनाओं के जरिए जमीन पर उतर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के संकल्प के तहत सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि घुमंतू समाज केवल सहायता का पात्र नहीं है, बल्कि वह सदियों से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता आया है. यह वर्ग खेती में काम आने वाले उपकरणों से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न सामान तैयार करता रहा है. इसलिए इस समाज को सम्मान और स्थायी जीवन देने की जरूरत है.

सामाजिक न्याय का नया अध्याय : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है. सरकार का प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले. केवल आवास ही नहीं, बल्कि घुमंतू-अर्ध घुमंतू परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, युवाओं को आगे बढ़ाने और परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जाएगा. उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए अभिभावकों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और खेल सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है, जिनसे किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके. मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित करें, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है. इससे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशहाली और सम्मान की नई शुरुआत हो सकती है.

2047 तक हर आवास विहीन परिवार को छत का लक्ष्य : UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि देश में पहली बार 1977 में गैर-कांग्रेसी सरकार के दौरान आवास विहीन लोगों के लिए योजना की शुरुआत हुई थी. इसके बाद वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति के सिर पर छत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई. खर्रा ने कहा कि प्रदेश में सर्वे कराकर पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में कोई भी आवास विहीन व्यक्ति नहीं रहेगा. सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है.