ETV Bharat / state

सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा बैंकिंग तोहफा, अब एक ही पैकेज में बीमा से लेकर रियायती ऋण तक

राज्य सरकार ने लागू किया कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज. 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूचीबद्ध.

Jaipur Government Secretariat
शासन सचिवालय (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी कार्मिकों, 70 वर्ष तक की आयु के पात्र पेंशनर्स तथा राज्य के स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (सीएसएपी) लागू किया है. इस पैकेज का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को एकीकृत और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाओं के साथ वित्तीय, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

सीएसएपी के लिए राज्य सरकार ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचीबद्ध किया है. पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार सूचीबद्ध बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन कर सकेंगे. इसके लिए वे अपने मौजूदा बैंक खाते को सीएसएपी खाते में परिवर्तित करा सकते हैं या नया खाता खुलवाकर पैकेज की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.

पढ़ें : घुमंतू-अर्ध घुमंतू परिवारों को आवास की चाबी, सीएम भजनलाल बोले- कांग्रेस ने कुर्सी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया

जीरो बैलेंस खाते से शुरू होगी बैंकिंग सुविधा : वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरीश लड्ढा ने बताया कि सीएसएपी के तहत लाभार्थियों को उन्नत बैंकिंग सुविधाओं से युक्त जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट उपलब्ध कराया जाएगा. खाते से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के माध्यम से धन हस्तांतरण की सुविधा निःशुल्क रहेगी. इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दरों का लाभ मिल सकेगा. ऋण के प्रसंस्करण शुल्क में छूट तथा लॉकर किराए में रियायत जैसी सुविधाएं भी पैकेज में शामिल की गई हैं. पारिवारिक बैंकिंग सहित अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी सीएसएपी के माध्यम से लिया जा सकेगा.

3.50 करोड़ तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा : कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज में वित्तीय सुरक्षा के साथ व्यापक बीमा कवर का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत लाभार्थियों को 3.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा. वहीं, एयर दुर्घटना की स्थिति में 4 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए 20 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी पैकेज में शामिल है. इससे कार्मिकों और पात्र पेंशनर्स को आकस्मिक परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी.

परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टॉप-अप सुविधा : सीएसएपी में स्वास्थ्य सुरक्षा को भी शामिल किया गया है. लाभार्थियों और उनके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय बीमा सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का विकल्प मिलेगा. पैकेज के तहत लाभार्थियों को उन्नत सुविधाओं वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. कार्ड के माध्यम से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम और कैशबैक जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. इसके साथ डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी बेहतर सेवाएं और कार्ड आधारित अन्य सुविधाएं भी पैकेज का हिस्सा होंगी.

पढ़ें : मौसम की मार : फसल को सुरक्षा कवच देगी सरकार, 41 जिलों में फसलों का होगा बीमा

इन 12 बैंकों में से कर सकेंगे चयन : राज्य सरकार ने सीएसएपी के लिए जिन 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचीबद्ध किया है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं.

TAGGED:

RAJASTHAN GOVERNMENT EMPLOYEE
BANKING OFFERS
INSURANCE AND CONCESSIONAL LOANS
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज
BHAJANLAL GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.