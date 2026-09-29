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सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा बैंकिंग तोहफा, अब एक ही पैकेज में बीमा से लेकर रियायती ऋण तक

शासन सचिवालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी कार्मिकों, 70 वर्ष तक की आयु के पात्र पेंशनर्स तथा राज्य के स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (सीएसएपी) लागू किया है. इस पैकेज का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को एकीकृत और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाओं के साथ वित्तीय, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.