Rajasthan Cabinet Meeting : धर्म विशेष का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार लाएगी कानून

कर्नल राठौड़ ने बताया कि इस नीति के अन्तर्गत विनिर्माण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश को लार्ज, 300 करोड़ से 1 हजार करोड़ को मेगा और 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक को अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा. सर्विस सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक मेगा और 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखा जाएगा.

राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का अनुमोदन : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है. एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में एयरोस्पेस एंड डिफेंस क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों, उपकरण एवं घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयों और मेंटेंनेंस, रिपेयर एवं ओवहॉलिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा.

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन : पटेल ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में किसी भी प्रकार से बाल विवाह में भाग लेने, उसकी संविदा करने या स्वयं बाल विवाह करने वाले सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है. इस नियम में अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में निर्धारित की गई है. इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

आरपीएससी में उप सचिव पद पर पदोन्नति अनुपात में बदलाव : संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के पदनाम को परिवर्तित कर उप सचिव किया जाने का निर्णय लिया गया है. आर.पी.एस.सी. कार्यालय में मुख्य परीक्षा नियंत्रक (आई.ए.एस.) के पद सृजन के बाद परीक्षा नियंत्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व पहले से ही मुख्य परीक्षा नियंत्रक की ओर से किया जा रहा है. आरपीएससी में सहायक सचिव एवं निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव के पद पर पदोन्नति अब क्रमशः 10:1 के अनुपात में की जाएगी. यह निर्णय इन संवंर्गों की वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ को देखते हुए लिया गया है. इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम एवं विनियम, 1991 में संशोधन किया जा रहा है.

उल्लंघन पर होगी सजा : विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और अर्थदंड की सजा देय होगी. पटेल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थाई निवासियों की सम्पत्तियों और उन सम्पत्तियों पर किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा. साथ ही, राज्य में सामुदायिक सद्भावना एवं सामाजिक संरचना कायम रखी जा सकेगी. इस विधेयक को अब विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा.

पटेल ने बताया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनने से सार्वजनिक व्यवस्था, सद्भाव एवं मेलजोल से रहने के सामुदायिक चरित्र पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे क्षेत्रों में दंगे, भीड़ की ओर से हिंसा से अशांति की परिस्थिति उत्पन्न होने पर उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी स्थायी सम्पतियां कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है. ऐसे क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा. सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों की ओर से किया जा सकेगा.

संपत्ति व किरायेदारों के संरक्षण के लिए विधेयक : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' के प्रारूप को स्वीकृति दी. इस विधेयक का उद्देश्य जनसंख्या असंतुलन से प्रभावित अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों का संरक्षण करना है. विधेयक के पारित होने से सामुदायिक सद्भाव, सामाजिक संरचना और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.

जयपुर: एक धर्म विशेष के पलायन और जनसंख्या असुंतलन को देखते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार आगामी विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लेकर आएगी. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में प्रदेश के सामाजिक, औद्योगिक, ऊर्जा, शिक्षा एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके साथ अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण से लेकर एयरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में नई नीतियों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी.

ये मिलेगा लाभ : राठौड़ ने बताया कि राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस नीति के तहत पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 प्रतिशत पुनर्भरण के निवेश अनुदान, विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28 प्रतिशत और सर्विस सेक्टर के 14 से 20 प्रतिशत तक 10 वर्षों में वितरित पूंजीगत अनुदान या 10 वर्षों तक वार्षिक किश्तों में देय 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त इन प्रोत्साहनों पर टॉप-अप के रूप में 10 से 15 प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली तीन मेगा या अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत सनराइज बूस्टर, 10 प्रतिशत एंकर बूस्टर, 20 प्रतिशत थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे. रीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्जिबल लैंड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस के लिए लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ भी देय होगा.

नीति में बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी जैसे प्रावधान और कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल करने जैसे विशेष इंसेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है. एयरोस्पेस एंड डिफेंस उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क या बाजार शुल्क का शत प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण की व्यवस्था भी की गई है.

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी : कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट की ओर से अनुमोदित प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह नीति निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति का प्रमुख उद्देश्य सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है.

इसके साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी इस नीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा. इस नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे. इनमें सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है.

5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा : राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार की ओर से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे. पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा. पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट और राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी. इसके साथ ही रोजगार सृजन प्रोत्साहन, स्किल एवं ट्रेनिंग इंसेंटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इंसेंटिव और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंसेंटिव जैसे अन्य लाभ भी नीति में देय होंगे.

ग्राम उत्थान शिविरों में होंगे 12 विभागों से जुड़े काम : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्राम-2026' का आयोजन करने के बारे में भी मंत्रि परिषद में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. इस क्रम में किसानों और पशुपालकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा. ये शिविर दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे. बसंत पंचमी के शुभ अवसर 23 जनवरी को प्रथम चरण की शुरुआत होगी, जिसमें 24, 25 व 31 जनवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे.

वहीं, दूसरे चरण में 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी तक इनका आयोजन होगा. इस प्रकार 10 दिनों तक प्रदेशभर में 2 हजार 839 शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेशभर में आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों से पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम उत्थान शिविरों में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी. इन शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित 12 विभाग भाग लेंगे.

ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन की स्वीकृति : गोदारा ने बताया कि बीकानेर तहसील के ग्राम लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि एवं जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं.2 के ग्राम रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. इससे राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा. इस ऐतिहासिक आयोजन में 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता होगी, जो 31 अक्टूबर को आयोजित पिछले मेगा पीटीएम में निर्धारित 41 लाख के लक्ष्य से कहीं अधिक है.

बसंत पंचमी के दिन ही मेगा पीटीएम होने से राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में सरस्वती वंदना की जाएगी और कृष्ण भोग का आयोजन किया जाएगा. यह पहल विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के साथ-साथ विद्यालयों में सामूहिक सहभागिता एवं सकारात्मक वातावरण को भी सुदृढ़ करेगी. 23 जनवरी को ही प्रदेश के सभी पीईईओ एवं यूसीईईओ विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा. साथ ही, कक्षा 1 से 5 के लिए निपुण राजस्थान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों की पठन, लेखन एवं गणना क्षमता को गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा.