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राजस्थान में 24 हजार 752 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान, 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

आवेदन के समय एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है.

UDH Department
स्वायत्त शासन विभाग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 8:59 PM IST

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जयपुरः लंबे समय से नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है. स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती का विज्ञप्ति जारी करते हुए 15 अगस्त से 28 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

खास बात यह है कि संविदा के आधार पर चयनित कर्मचारियों को संतोषजनक सेवा और हर 6 महीने में मूल्यांकन करते हुए निश्चित अवधि बाद नियमित किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है. आवेदन के समय एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है.

झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स के तहत होगी भर्ती : स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 अगस्त से 28 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने भर्ती की विज्ञप्ति निकायवार रिक्त पदों की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार पूरी की जाएगी. पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा.

चयन का आधार होगी ऑनलाइन लॉटरी : इस भर्ती में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा. पात्र अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. चयन में प्राथमिकता संबंधित नगरीय निकाय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी. संबंधित निकाय में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तो उसी जिले के अन्य नगरीय निकायों में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर राज्य के अन्य नगरीय निकायों में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

sanitation workers protest
सड़कों पर कार्य करते सफाई कर्मचारी (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें : सफाई कर्मचारी भर्ती : सात दिन में विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो आंदोलन, सफाई कर्मचारी संगठन का सरकार को अल्टीमेटम

इन अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का मौका : भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है. इस पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जो लंबे समय से सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं. वहीं, आयु सीमा के तहत 1 जनवरी 2027 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य : सरकार ने भर्ती में अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण पात्रता माना है. स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास राजस्थान की किसी भी नगरीय निकाय में कम से कम एक वर्ष तक सफाई कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा. ये अनुभव लगातार या अलग-अलग अवधियों को मिलाकर भी एक वर्ष का हो सकता है. अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकाय या फिर अधिकृत संस्था की ओर से जारी किया जाना आवश्यक होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 के बाद जारी किए गए अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे. इससे पहले जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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सफाई कर्मचारियों ने किया था प्रोटेस्ट (ETV Bharat File Photo)

केवल एक निकाय में ही कर सकेंगे आवेदन : भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन करने की अनुमति दी गई है. कोई अभ्यर्थी एक से ज्यादा निकायों में आवेदन करता है तो उसके सभी आवेदन खुद ब खुद निरस्त कर दिए जाएंगे. विभाग ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन से पहले अपना जनाधार कार्ड अपडेट करा लें. इसके साथ ही अनुभव प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पढ़ें : सफाईकर्मियों की स्थायी भर्ती नहीं, पहले संविदा पर काम, फिर कार्य प्रदर्शन के आधार पर परमानेंट नियुक्ति

नियमित नौकरी का भी मिलेगा मौका : इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य में नियमित नियुक्ति का रास्ता भी खुला रहेगा. राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 के तहत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने और हर 6 महीने में निर्धारित मूल्यांकन में सफल रहने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार नियमित नियुक्ति प्रदान की जाएगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को पहले कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अनुसार 5 साल संविदा पर कार्य करना होगा, हालांकि, इस भर्ती में संविदा सेवा को घटाकर 3 साल करने पर मंथन चल रहा है.

हाईकोर्ट के आदेशों का भी रखा गया ध्यान : विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ की ओर से पूर्व की सफाई कर्मचारी भर्तियों से जुड़े मामलों में दिए गए आदेशों का भी पालन किया जाएगा. जिन याचिकाकर्ताओं को न्यायालय ने भर्ती में प्राथमिकता या नियमितीकरण के संबंध में निर्देश दिए हैं, उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे उसी नगरीय निकाय में आवेदन करें.

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