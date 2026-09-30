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भजनलाल सरकार का 'यूथ प्लान' एजेंडा, डिजिटल प्रोफाइल से ट्रैक, युवाओं के लिए आएगा अलग बजट

जयपुर : राजस्थान की युवा आबादी को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भजनलाल सरकार अब नीतियों को डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए प्रदेश का पहला यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और युवाओं से सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं. वित्त विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर युवाओं से उनके सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और युवा कल्याण से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं.

शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलेगा ? : विवेक शर्मा कहते हैं कि यूथ प्लान का सबसे बड़ा असर शिक्षा से लेकर करियर की तैयारी तक दिखाई देने की संभावना है. अभी युवा अलग-अलग विभागों, वेबसाइटों और संस्थानों से छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, प्रशिक्षण और करियर संबंधी जानकारी जुटाते हैं. डिजिटल प्रोफाइल और एकीकृत डिजिटल व्यवस्था विकसित होने पर युवा की शैक्षणिक स्थिति और रुचि के आधार पर उससे संबंधित अवसरों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने की दिशा बन सकती है.

युवाओं की डिजिटल पहचान : अब यूथ प्लान के तहत डिजिटल प्रोफाइल की अवधारणा को ज्यादा व्यापक स्तर पर ले जाने की दिशा में काम हो सकता है. इस प्रोफाइल में युवा की शैक्षणिक योग्यता, कौशल, रुचि, करियर प्राथमिकता और उपलब्ध अवसरों जैसी जानकारियां एक डिजिटल पहचान के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं. इससे सरकार को यह समझने में मदद मिल सकती है कि किस वर्ग के युवाओं को किस तरह के प्रशिक्षण, रोजगार या शैक्षणिक अवसर की जरूरत है.

हर युवा की डिजिटल प्रोफाइल क्यों अहम ? : विवेक कहते हैं कि राजस्थान में पहले से स्वामी विवेकानंद युवा पोर्टल जैसी डिजिटल व्यवस्था मौजूद है. इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर प्रोफाइल बनाने की सुविधा है. पोर्टल पर रोजगार, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर काउंसलिंग जैसी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता : इससे अभ्यर्थी को अपनी प्रक्रिया की स्थिति जानने में सुविधा मिल सकती है और प्रशासन के स्तर पर भी अलग-अलग चरणों की निगरानी आसान हो सकती है. एडवोकेट विवेक कहते हैं कि राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन की घोषणा भी की गई थी. सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, जो कि अच्छी और सकारात्मक पहल है.

डिजिटल निगरानी व्यवस्था : कई तरह के सुझाव में ट्रैकर व्यवस्था के भी सुझाव शामिल है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि ट्रैकर को अभी किसी पूरी तरह लागू नई व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. फिलहाल यह युवा एजेंडे और बजट सुझावों से जुड़ी प्रस्तावित दिशा है. इसे व्यापक डिजिटल सिस्टम में बदला जाता है तो परीक्षा से जुड़े अलग-अलग चरणों जिसमें आवेदन, परीक्षा आयोजन, परिणाम, आपत्ति, दस्तावेज सत्यापन और भर्ती की प्रगति को एक डिजिटल निगरानी व्यवस्था में जोड़ा जा सकता है.

परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए 'ट्रैकर' सिस्टम : राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं लंबे समय से युवाओं के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दों में रही हैं. ऐसे में यूथ बजट के लिए मांगे जा रहे सुझावों में परीक्षाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं पर निगरानी के लिए ट्रैकर व्यवस्था का सुझाव भी सामने आया है. युवाओं की एडवोकेसी पर काम करने वाले विवेक शर्मा कहते हैं कि सरकार पहली बार युवाओं के लिए अलग से बजट लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं.

इसी व्यापक कवायद के बीच सरकार के यूथ प्लान एजेंडे में युवाओं की डिजिटल प्रोफाइल तैयार करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी व्यवस्था को तकनीक के जरिए मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. इसका मकसद सिर्फ युवाओं का डेटा तैयार करना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा, कौशल, रुचि और रोजगार की जरूरत के मुताबिक सरकारी अवसरों तक पहुंच को ज्यादा व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है.

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धरातल पर समय रहते उतारना जरूरी : राज्य के मौजूदा युवा पोर्टल पर भी उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, करियर काउंसलिंग और कौशल विकास से संबंधित सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है. भविष्य में यदि नई व्यवस्था इससे जुड़ती है तो विद्यार्थी को स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्रतियोगी परीक्षा और फिर रोजगार तक की यात्रा में अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम हो सकती है. उन्होंने कहा सरकार की ओर उठाए जा रहे कदम अच्छे हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर समय रहते उतारना भी उतना ही जरूरी है.

रोजगार के मोर्चे पर सबसे बड़ी उम्मीद : उन्होंने कहा कि राजस्थान में युवा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है. पूर्ववर्ती सरकार के बदलाव में इसी युवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा था, जिसके जरिए उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा ने सियासी तौर पर खूब भुनाया. सरकार बनने के साथ पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा पेपर माफिया या उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था.

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नई डिजिटल प्रोफाइल व्यवस्था :इसके बाद सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को लेकर युवा एजेंडे पर प्रमुख से काम किया. आधिकारिक युवा पोर्टल पर सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों, करियर अवसरों, रोजगार मेलों, रिज्यूमे और इंटरव्यू तैयारी जैसी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध है. विवेक शर्मा कहते हैं कि नई डिजिटल प्रोफाइल व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो नौकरी तलाश रहे युवा और रोजगार उपलब्ध कराने वाले संस्थानों के बीच बेहतर मिलान की संभावना बन सकती है.

प्रोफाइल के आधार पर अवसरों की जानकारी : उन्होंने बताया कि किसी युवा के पास तकनीकी प्रशिक्षण है, लेकिन रोजगार नहीं है तो उसकी प्रोफाइल के आधार पर संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है. इसी तरह जिस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की कमी है, वहां सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्राथमिकता तय कर सकती है. लक्ष्य केवल कितने युवाओं को नौकरी मिली तक सीमित न रहकर, किस युवा को किस तरह का अवसर चाहिए, तक पहुंचने का है.

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राजस्थान में पहले ऐसी व्यवस्था थी : भजनलाल सरकार की ओर से ये व्यवस्था पूरी तरह नई शुरुआत नहीं कही जा सकती. राजस्थान में स्वामी विवेकानंद युवा पोर्टल पहले से युवाओं के लिए एकल डिजिटल मंच के रूप में काम कर रहा है. यहां रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, उद्यमिता, खेल और अन्य युवा सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है. राष्ट्रीय स्तर पर MY Bharat प्लेटफॉर्म भी युवाओं की डिजिटल प्रोफाइल, स्वयंसेवा, अनुभव आधारित कार्यक्रम, मार्गदर्शन और सीवी निर्माण जैसी सुविधाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहा है.

2.5 करोड़ युवा और 2028 का चुनावी संदर्भ : अगस्त 2026 तक इस पर 2.46 करोड़ से अधिक युवाओं के पंजीकरण की जानकारी केंद्र सरकार ने दी थी. राजस्थान में करीब 2.5 करोड़ युवाओं को इस एजेंडे का संभावित लाभार्थी समूह बताया जा रहा है. इतने बड़े वर्ग के लिए शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षा और कौशल विकास जैसे मुद्दे स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हैं. 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.

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युवा बजट का फोकस : ऐसे में युवा केंद्रित योजनाओं का राजनीतिक महत्व भी रहेगा, लेकिन किसी योजना का चुनावी असर कितना होगा, यह केवल युवाओं की संख्या से तय नहीं किया जा सकता. इसका आकलन योजना के वास्तविक क्रियान्वयन, रोजगार के परिणाम, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव, युवाओं की भागीदारी और लाभार्थियों के अनुभव के आधार पर ही किया जा सकेगा. सरकार की ओर से फिलहाल युवा बजट को युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं, रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और युवा कल्याण से जोड़कर पेश किया जा रहा है.

डिजिटल प्रोफाइल का नहीं, डिजिटल डिलीवरी का : यूथ प्लान की सबसे बड़ी परीक्षा उसके तकनीकी ढांचे से ज्यादा उसके नतीजों की होगी. डिजिटल प्रोफाइल बनाना पहला कदम होगा, लेकिन उसके बाद उस डेटा का इस्तेमाल युवाओं को सही शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और रोजगार अवसर से जोड़ने में कितना होता है, यही इसकी उपयोगिता तय करेगा. राजस्थान सरकार ने 2027-28 के लिए पहला यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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राजस्थान के युवा की भूमिका क्या होगी ? : इसके लिए युवाओं से सुझाव लेने का आधिकारिक मंच भी बनाया है. ऐसे में आने वाले समय में यूथ प्लान का असली चेहरा बजट घोषणाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की विशेषताओं से नहीं, बल्कि इस सवाल से तय होगा कि क्या राजस्थान का युवा सरकार की डिजिटल व्यवस्था में सिर्फ एक डेटा एंट्री बनेगा या उसकी शिक्षा, परीक्षा और रोजगार की पूरी यात्रा का सक्रिय केंद्र बनेगा?

क्या है 'यूथ प्लान' का मूल विचार ? : प्रदेश की भजनलाल सरकार की मौजूदा दिशा को देखें तो युवा नीति का फोकस अब केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है. शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, स्टार्टअप, उच्च शिक्षा, खेल और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हालिया युवा संवाद में भी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, खेल और नेतृत्व के क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की बात कही है. सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य में 1.90 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.22 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. 1.25 लाख पदों के लिए कलेंडर जारी कर दिए गए.

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भारत की सबसे बड़ी ताकत देश का युवा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा देश का भविष्य है. विकसित भारत-2047 के निर्माण के लिए सबसे बड़ी ताकत देश का युवा है. युवा शक्ति परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से भविष्य बनाए. डबल इंजन की सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, खेल और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार नए अवसर उपलब्ध करवा रही है. देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं.

वहीं, माय भारत प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भी युवाओं के लिए राजस्थान युवा नीति के साथ राज्य कौशल नीति जैसी कई पहल लागू की गई हैं. राज्य सरकार युवाओं के सपनों की उड़ान में हर कदम पर साथ खड़ी है. सरकार युवाओं के लिए अलग से बजट लाएगी.