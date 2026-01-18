ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के घर पर चला बुलडोजर, 3.5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाए

आदिल मिर्जा के जिस मकान पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, वह पूरी तरह से खाली है.

हिस्ट्रीशीटर पर बुलडोजर एक्शन
हिस्ट्रीशीटर पर बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 11:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : भजनलाल सरकार में कोटा जिले में बुलडोजर एक्शन रविवार को लिया गया है. इसमें बड़ी संख्या में पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका के कार्मिकों की मौजूदगी में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के एक मकानों को ध्वस्त किया गया है. इसके अलावा नजदीक में ही स्थित 3.5 बीघा जमीन पर सभी अतिक्रमण हटाए गए. सुबह जल्दी ही इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी पहुंच गए थे. इस कार्रवाई में दो जगह पर अतिक्रमण हटाया गया. इसमें करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बने हुए दो मंजिला मकान गिराए गए. सुबह से ही इस एरिया पर पीला पंजा का एक्शन जारी था.

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज मालव ने बताया कि 10 जनवरी को आदिल मिर्जा को नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण स्वतः हटाने के लिए निर्देशित तहसीलदार कार्यालय से किया गया था. यह जमीन गैर मुमकिन बावड़ी में दर्ज है और वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका सांगोद के अधीन आ गई है.

आदिल मिर्जा के घर पर चला बुलडोजर (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढे़ं. पुलिस से दोबारा हुई मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को लगी गोली, पुलिस ने किया डिटेन

उन्होंने बताया कि नोटिस की पालना के बाद कार्रवाई शुरू की है, जिसमें दो जगह पर अतिक्रमण हटाया जाना है. एक जगह पर करीब 10000 स्क्वायर फीट एरिया में अतिक्रमण हटाया गया. इस परिसर में करीब 2000 स्क्वायर फीट में दो मंजिला मकान बनाया हुआ है, जिसे गिराया गया. पास में ही साढ़े तीन बीघा जमीन भी है. वहां भी अतिक्रमण हटाया जाना है. इस जमीन को नगर पालिका अपने कब्जे में लेगी.

पहले ही खाली कर लिया था मकान : आदिल मिर्जा के जिस मकान पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, वह पूरी तरह से खाली है. कुछ समय पहले तक परिजन यहां रह रहे थे, लेकिन जब आदिल मिर्जा ने पुलिस पर फायरिंग की थी, तब से ही आदिल मिर्जा भी फरार था. उसके परिजनों ने मकान में रखा हुआ फर्नीचर और सभी सामान हटा लिया था. ऐसे में केवल खाली मकान ही था. भारी पुलिस जाप्ता तैनात होने के चलते किसी तरह का कोई विरोध भी यहां पर नहीं हुआ है. आसपास के मकान भी इसी गैर मुमकिन बावड़ी की जमीन पर दर्ज है, इसीलिए किसी ने विरोध की हिम्मत भी नहीं की है.

हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान पर चला पीला पंजा
हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान पर चला पीला पंजा (ETV Bharat Kota)

पढ़ें. सांगोद में कोटा सिटी पुलिस पर फायरिंग, SHO बोले- हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा ने की, मुकदमा दर्ज

चार बार कर चुका है पुलिस पर हमला : हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा पर 34 मुकदमे दर्ज हैं. उसकी उम्र 45 साल है और वह 16 साल की नाबालिग उम्र में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था. उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. वह चार बार पुलिस पर हमला कर चुका है, जिसमें दो बार पुलिस पर फायरिंग भी उसने की है. जुर्म की दुनिया के सरताज बनने के लिए वह लगातार अपराध पर अपराध किया जा रहा था.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि आदिल मिर्जा के खिलाफ दर्ज मुकदमों में जानलेवा हमला, पुलिस पर हमला व फायरिंग, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, महामारी अधिनियम, दंगा, डकैती, चोरी, धार्मिक भावनाएं भड़काना और राज कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. ये अधिकांश मुकदमे सांगोद थाने में दर्ज हैं, जबकि मोडक, कनवास, नयापुरा और कैथूनीपोल थानों में भी उसके खिलाफ केस हैं. उसपर 25 पैसे का इनाम भी रखा गया था.

सांगोद के अलावा अन्य थानों का जाप्ता भी मौके पर भेजा गया है. इसके अलावा ग्रामीण पुलिस लाइन से भी जाप्ता गया है. मौके पर आवश्यक भीड़ जमा नहीं हो इसको लेकर पहले ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था. किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार थी. : सुजीत शंकर, पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण

TAGGED:

BHAJANLAL GOVERNMENT ACTION
ADIL MIRZA HOUSE BULLDOZED
HISTORY SHEETER HOUSE BULLDOZED
हिस्ट्रीशीटर पर बुलडोजर एक्शन
ADIL MIRZA HOUSE BULLDOZED IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.