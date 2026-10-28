भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, 33 अफसरों की वेतन वृद्धि और पेंशन रोकी
सरकार ने जिन अफसरों पर कार्रवाई की, उनमें आरएएस अधिकारी, इंजीनियर, पुलिस निरीक्षक और विकास अधिकारी आदि शामिल है.
Published : October 28, 2026 at 7:50 AM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने 30 मामलों में 33 अफसरों को सजा दी है. इनमें 17 अफसर जो अभी नौकरी में हैं, उनकी सालाना वेतन बढ़ोतरी रोक दी गई है. वहीं, 16 अफसर जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी रोक दी गई है. ये कार्रवाई उन अफसरों पर हुई है, जो अपराधियों से मिले हुए थे, बजरी माफिया और नशा तस्करों की मदद कर रहे थे या अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे. कुछ ने सरकारी पैसों में गड़बड़ी भी की थी. सरकार ने साफ कहा है कि गलत काम करने वाले किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार सेवारत अधिकारियों के मामलों में आरोपों की गंभीरता के अनुरूप 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दंड का अनुमोदन किया गया है. इसके तहत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ और अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया से अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी की 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने को मंजूरी दी गई. समुचित अनुसंधान नहीं करने के मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं कॉन्स्टेबल सहित संबंधित पुलिस टीम के अधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होने पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं. वहीं, मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों से निकटता रखने, मिलीभगत करने और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी एवं कॉन्स्टेबल की 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं.
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राजकीय संसाधनों के अनुचित उपयोग पर एक्शन : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के निरीक्षण एवं संधारण में लापरवाही बरतने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की भी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं. वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वेच्छा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के 3 प्रकरणों में संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. इसी प्रकार गलत ब्लड इश्यू करने के गंभीर मामले में एक चिकित्सा अधिकारी की 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं. श्रम, उद्यान एवं सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भी आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.
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पेंशन भी रोकी : सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामलों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की गई. इसके तहत राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की ओर से निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजकीय अभिलेखों में कांट-छांट करने और राज्य सरकार को भारी आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप प्रमाणित होने पर देय पेंशन का शत-प्रतिशत भाग स्थायी रूप से रोकने की कार्रवाई की गई है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखंडों को कृषि भूमि दर्शाकर राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने और अवैध भू-रूपांतरण के मामलों में 20 प्रतिशत पेंशन राशि 5 वर्ष तक रोकी गई है.
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बीडीओ व एईएन दंडित : इसी प्रकार, पंचायत समिति के कार्यों में बिना कार्य के फर्जी भुगतान करने और राजकोष को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में एक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता को भी दंडित किया गया है. चिकित्सा-स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खनिज, कॉलेज शिक्षा और देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई है. राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत 8 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर अधिकारियों के दोषमुक्ति के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया है.