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भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, 33 अफसरों की वेतन वृद्धि और पेंशन रोकी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Photo Credit CM Office )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने 30 मामलों में 33 अफसरों को सजा दी है. इनमें 17 अफसर जो अभी नौकरी में हैं, उनकी सालाना वेतन बढ़ोतरी रोक दी गई है. वहीं, 16 अफसर जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी रोक दी गई है. ये कार्रवाई उन अफसरों पर हुई है, जो अपराधियों से मिले हुए थे, बजरी माफिया और नशा तस्करों की मदद कर रहे थे या अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे. कुछ ने सरकारी पैसों में गड़बड़ी भी की थी. सरकार ने साफ कहा है कि गलत काम करने वाले किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा.