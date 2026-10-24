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भजनलाल सरकार का रिश्वतखोरों पर बड़ा एक्शन, 27 अफसरों पर चलेगा केस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 मामलों में 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भूमि रूपांतरण, खातेदारी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामलों में यह कार्रवाई की गई है. सरकार ने कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के लिए नियम विरुद्ध रूपांतरित करने और भू-उपयोग परिवर्तन के जरिए राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के मामले में संबंधित उपखंड अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है.

वहीं, पद का दुरुपयोग कर खातेदारी भूमि के दावे में नियम विरुद्ध डिक्री करवाने और अवैध परितोषण प्राप्त करने के मामले में एक अन्य उपखंड अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्तता, अवैध राशि प्राप्त करने और आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है.