भजनलाल सरकार का रिश्वतखोरों पर बड़ा एक्शन, 27 अफसरों पर चलेगा केस
कृषि उद्यानिकी के पांच, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन और वाणिज्यिक कर के दो सहित कुल आठ विभागों के अधिकारियों पर मुकदमा चलेगा.
Published : October 24, 2026 at 7:25 AM IST
जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 मामलों में 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भूमि रूपांतरण, खातेदारी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामलों में यह कार्रवाई की गई है. सरकार ने कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के लिए नियम विरुद्ध रूपांतरित करने और भू-उपयोग परिवर्तन के जरिए राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के मामले में संबंधित उपखंड अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है.
वहीं, पद का दुरुपयोग कर खातेदारी भूमि के दावे में नियम विरुद्ध डिक्री करवाने और अवैध परितोषण प्राप्त करने के मामले में एक अन्य उपखंड अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्तता, अवैध राशि प्राप्त करने और आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है.
आठ विभागों के मामलों में कार्रवाई: सरकार ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के पांच, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है. इसके साथ ही चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता विभाग के एक-एक मामले में भी कार्रवाई की गई है. इनके अतिरिक्त राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है. इस तरह अलग-अलग विभागों से जुड़े मामलों में सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है.
जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की मंजूरी देकर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी पद का दुरुपयोग और नियमों के विरुद्ध काम करने वालों के मामलों में सख्ती बरती जाएगी. अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा.
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