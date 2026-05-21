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बंगाल में सनातनियों की जीत हुई, पंजाब में भी होगी बीजेपी की जीत : कन्हैया मित्तल

बहरोड : प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल बुधवार को बहरोड पहुंचे. यहां उनके आगमन पर श्याम भक्तों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. मीडिया से बात करते हुए कन्हैया मित्तल ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल बीजेपी की जीत नहीं बल्कि सनातन विचारधारा की जीत है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता ने बदलाव का समर्थन किया है और ममता बनर्जी की हार से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है. उन्होंने दावा किया कि देशभर में सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को लेकर लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है.

पंजाब की राजनीति पर कन्हैया मित्तल ने कहा कि आने वाले समय में पंजाब में भी बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा. अबकी बार पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और जनता विकास और नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की पावन और वीर भूमि पर आकर उन्हें हमेशा विशेष अनुभूति होती है. आज बहरोड में बाबा श्याम के जागरण में शामिल होने का अवसर मिला है, जो उनके लिए बेहद खुशी और सौभाग्य की बात है. बाबा श्याम के प्रति लोगों की आस्था अद्भुत है और जागरण के माध्यम से भक्तों को भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है.