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विधायक पर धमकाने का आरोप: भजन गायक छोटूसिंह ने एसपी से की मुलाकात, सुरक्षा की मांग रखी

प्रसिद्ध भजन गायक छोटूसिंह रावणा ने जान से मारने की धमकी की बात को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है.

Bhajan singer Chhotu Singh
एसपी से मुलाकात कर आते भजन गायक छोटूसिंह (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 6:26 PM IST

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बाड़मेर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से कथित रूप से प्रसिद्ध भजन गायक छोटूसिंह रावणा को फोन कर धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर मंगलवार को भजन गायक छोटूसिंह रावणा बाड़मेर पहुंचे. यहां समाज के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी चुनाराम जाट से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की.

भजन गायक छोटूसिंह रावणा ने बताया कि धमकी के मामले को लेकर एसपी से मिलने आए हैं. उन्होंने कहा कि धमकियां काफी समय से मिल रही हैं, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया और उन धमकियों के लिए विधायक पर अंगुली उठाना कभी जरूरी नहीं समझा. जब रात को 11 बजे शिव विधायक खुद फोन करके कहते हैं,' यह मेरा आखिरी कॉल है. पहले भी दो बार तुम्हें समझाया है पर समझे नहीं हो. समय पर समझ जाओ.'

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रावणा ने कहा कि इसके लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगने आए हैं. एसपी से मिले हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा दी जाएगी. रावणा ने कहा कि इस मामले में बुधवार को शिव थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक बच्चे के वीडियो पर कमेंट किया था. कमेंट में यही लिखा था कि यदि बच्चा आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते. छोटूसिंह का कहना था कि इस मामले को वे लोग तूल दे रहे हैं, जिनकी उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन पूरे समाज को गाली देने की कोशिश सहन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी से मिले हैं.

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MLA RAVINDRA SINGH BHATI
SHIV MLA ACCUSED OF THREATS
DEMANDED SECURITY
भजन गायक छोटूसिंह रावणा
BHAJAN SINGER CHHOTU SINGH

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