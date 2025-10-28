ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार का आदेश, गोपाष्टमी पर गौशालाओं में दो दिन होगी पूजा, गौरक्षा का दिलाएंगे संकल्प

इसके लिए गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर प्रदेश की सभी पात्र गौशालाओं में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान गौसेवा, गौपूजन, तथा गौ संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. गोपालन निदेशक पंकज ओझा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा के निर्देश पर इस बार यह नवाचार किया गया है.

जयपुर : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गोपाष्टमी के मौके पर आमजन को गौसेवा से जोड़ने के लिए एक अनूठा नवाचार किया है. इसके तहत गोपाष्टमी के पर्व पर प्रदेश की सभी गोशालाओं में गौपूजा होगी और आमजन को गौरक्षा का संकल्प दिलाया जाएगा. गौशालाओं में दो दिन होने वाले इन कार्यक्रमों में आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.

पंजीकृत और पात्र गोशालाओं में होंगे आयोजन : जिसके तहत गोपाष्टमी का पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा. गौमाता के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव के प्रतीक गोपाष्टमी के दिन प्रदेश की सभी पंजीकृत और पात्र गौशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर गौसेवा के महत्व को रेखांकित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की गौशालाओं में आयोजित कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करें तथा अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करवाएं.

ज्यादा से ज्यादा लोगों की होगी भागीदारी : गोपाष्टमी महोत्सव के दौरान 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश की समस्त पात्र गौशालाओं में गौमाता की पूजा-अर्चना, गौरक्षा संकल्प, गौचारा वितरण, गौसेवा शिविर तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी. साथ ही, गौशाला प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से गौसेवा को लोकआंदोलन के रूप में विस्तार देने के प्रयास किए जाएंगे.

जिलों के अधिकारियों को भेजनी होगी रिपोर्ट : उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौसंवर्धन, गौ संरक्षण और गौ आश्रयों के विकास के लिए निरंतर योजनाएं चलाई जा रही हैं. गोपाष्टमी जैसे पर्व इन प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर हैं. उन्होंने कार्यक्रम के उपरांत जिले में आयोजित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट भी गोपालन निदेशालय को भिजवाने के निर्देश जिलों के विभागीय अधिकारियों को दिए हैं.