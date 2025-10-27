17 आरएएस अधिकारियों के तबादले, दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव भी हटाए गए
भजनलाल सरकार ने 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 8 एसडीएम और 1 एडीएम शामिल हैं.
Published : October 27, 2025 at 4:20 PM IST
जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार इन दिनों तबादलों के जरिए नौकरशाही को इधर-उधर करने में जुटी है. 25 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सोमवार को भी राज्य सरकार ने 17 और आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है.
कार्मिक विभाग की ओल से जारी तबादला सूची के अनुसार आठ एसडीएम भी बदले गए हैं, वहीं एक एडीएम भी बदला गया है. इसके अलावा एक आरएएस अधिकारी को एपीओ और एक को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इस तबादला सूची में कई नाम ऐसे भी हैं, जो दो दिन पहले जारी हुई सूची में तबादले किए गए थे. इसके अलावा आरएएस अधिकारी पिंकी को एपीओ किया गया है. वहीं, माधव भारद्वाज को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. माधव एसडीएम अलवर के साथ-साथ सहायक कलेक्टर मुख्यालय अलवर का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. कार्मिक विभाग के सचिव धीरज कुमार सिंह की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि तमाम अधिकारी तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करके विभाग को सूचित करें.
दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बदला: दिलचस्प है कि 25 अक्टूबर को दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया था, लेकिन आज जारी हुई तबादला सूची में अब उन्हें राजस्थान बीज निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है. वहीं, प्रीति माथुर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा कैलाश चंद्र शर्मा को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है.
इनके हुए तबादले
- प्रीति माथुर - सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
- दिनेश कुमार शर्मा - प्रबंध निदेशक, राजस्थान बीज निगम, जयपुर
- कैलाश चंद्र शर्मा - रजिस्ट्रार, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
- प्रतिष्ठा पिलानिया - उपसचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
- बिरधी चंद्र गंगवाल - सीईओ एवं मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), दौसा
- प्रियव्रत सिंह चारण - जिला रसद अधिकारी प्रथम, जयपुर
- अरविंद शर्मा - एडीएम, दौसा
- महेश चंद्रभान - सहायक सचिव, सहायता विभाग, जयपुर
इन अधिकारियों को लगाया एसडीएम
- दुदाराम - एसडीएम, देचू
- रोहित चौहान - एसडीएम, आहोर
- सविता शर्मा - एसडीएम, थानागाजी
- साबरमल रेगर - एसडीएम, बज्जू
- प्रिया बजाज - एसडीएम, घड़साना
- धर्मेंद्र वर्मा - भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण
- रामकरण सिंह - एसडीएम, ऋषभदेव, उदयपुर
- भागचंद रेगर - एसडीएम, नैनवा
- भंवरलाल - एसडीएम, धोरीमन्ना
25 अक्टूबर को जारी हुई थी सूची: इससे पहले 25 अक्टूबर को 67 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. वहीं 22 अक्टूबर को 34 आईपीएस अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी हुई थी.
