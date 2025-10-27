ETV Bharat / state

17 आरएएस अधिकारियों के तबादले, दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव भी हटाए गए

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार इन दिनों तबादलों के जरिए नौकरशाही को इधर-उधर करने में जुटी है. 25 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सोमवार को भी राज्य सरकार ने 17 और आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है.

कार्मिक विभाग की ओल से जारी तबादला सूची के अनुसार आठ एसडीएम भी बदले गए हैं, वहीं एक एडीएम भी बदला गया है. इसके अलावा एक आरएएस अधिकारी को एपीओ और एक को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इस तबादला सूची में कई नाम ऐसे भी हैं, जो दो दिन पहले जारी हुई सूची में तबादले किए गए थे. इसके अलावा आरएएस अधिकारी पिंकी को एपीओ किया गया है. वहीं, माधव भारद्वाज को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. माधव एसडीएम अलवर के साथ-साथ सहायक कलेक्टर मुख्यालय अलवर का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. कार्मिक विभाग के सचिव धीरज कुमार सिंह की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि तमाम अधिकारी तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करके विभाग को सूचित करें.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 67 RAS अधिकारियों के तबादले, 24 SDM और 6 ADM बदले गए , देखें पूरी लिस्ट

दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बदला: दिलचस्प है कि 25 अक्टूबर को दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया था, लेकिन आज जारी हुई तबादला सूची में अब उन्हें राजस्थान बीज निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है. वहीं, प्रीति माथुर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा कैलाश चंद्र शर्मा को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है.