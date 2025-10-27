ETV Bharat / state

17 आरएएस अधिकारियों के तबादले, दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव भी हटाए गए

भजनलाल सरकार ने 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 8 एसडीएम और 1 एडीएम शामिल हैं.

RAS Transfer
सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार इन दिनों तबादलों के जरिए नौकरशाही को इधर-उधर करने में जुटी है. 25 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सोमवार को भी राज्य सरकार ने 17 और आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है.

कार्मिक विभाग की ओल से जारी तबादला सूची के अनुसार आठ एसडीएम भी बदले गए हैं, वहीं एक एडीएम भी बदला गया है. इसके अलावा एक आरएएस अधिकारी को एपीओ और एक को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इस तबादला सूची में कई नाम ऐसे भी हैं, जो दो दिन पहले जारी हुई सूची में तबादले किए गए थे. इसके अलावा आरएएस अधिकारी पिंकी को एपीओ किया गया है. वहीं, माधव भारद्वाज को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. माधव एसडीएम अलवर के साथ-साथ सहायक कलेक्टर मुख्यालय अलवर का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. कार्मिक विभाग के सचिव धीरज कुमार सिंह की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि तमाम अधिकारी तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करके विभाग को सूचित करें.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 67 RAS अधिकारियों के तबादले, 24 SDM और 6 ADM बदले गए , देखें पूरी लिस्ट

दो दिन बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बदला: दिलचस्प है कि 25 अक्टूबर को दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया था, लेकिन आज जारी हुई तबादला सूची में अब उन्हें राजस्थान बीज निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है. वहीं, प्रीति माथुर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा कैलाश चंद्र शर्मा को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है.

इनके हुए तबादले

  • प्रीति माथुर - सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
  • दिनेश कुमार शर्मा - प्रबंध निदेशक, राजस्थान बीज निगम, जयपुर
  • कैलाश चंद्र शर्मा - रजिस्ट्रार, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
  • प्रतिष्ठा पिलानिया - उपसचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
  • बिरधी चंद्र गंगवाल - सीईओ एवं मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), दौसा
  • प्रियव्रत सिंह चारण - जिला रसद अधिकारी प्रथम, जयपुर
  • अरविंद शर्मा - एडीएम, दौसा
  • महेश चंद्रभान - सहायक सचिव, सहायता विभाग, जयपुर

इन अधिकारियों को लगाया एसडीएम

  • दुदाराम - एसडीएम, देचू
  • रोहित चौहान - एसडीएम, आहोर
  • सविता शर्मा - एसडीएम, थानागाजी
  • साबरमल रेगर - एसडीएम, बज्जू
  • प्रिया बजाज - एसडीएम, घड़साना
  • धर्मेंद्र वर्मा - भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण
  • रामकरण सिंह - एसडीएम, ऋषभदेव, उदयपुर
  • भागचंद रेगर - एसडीएम, नैनवा
  • भंवरलाल - एसडीएम, धोरीमन्ना

25 अक्टूबर को जारी हुई थी सूची: इससे पहले 25 अक्टूबर को 67 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. वहीं 22 अक्टूबर को 34 आईपीएस अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी हुई थी.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 RAS अधिकारियों के तबादले

TAGGED:

RAS TRANSFER LIST
17 आरएएस अधिकारियों के तबादले
BHAJANLAL GOVERNMENT
कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव का तबादला
RAS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.