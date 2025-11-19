ETV Bharat / state

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग, GCC पॉलिसी को मंजूरी

भजनलाल सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग गठित करने और 15,600 करोड़ की कोयला-सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी.

RAJASTHAN CABINET MEETING
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 8:36 PM IST

जयपुर: प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन के साथ आरवीयूएनएल और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.

प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद एवं सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा. विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा.

भजनलाल कैबिनेट के फैसले (ETV Bharat Jaipur)

मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा. साथ ही, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह तथा प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगा. प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की थी.

राजस्थान बनेगा ग्लोबल एक्सीलेंस हब: कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है. इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जीसीसी की स्थापना एवं विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है. यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने तथा देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है. राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी.

इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए रिप्स-2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा. इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी, भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपए) तक लैंड कॉस्ट इंसेंटिव, किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष) तक रेंटल असिस्टेंस, कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष) तक प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट-कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क में छूट आदि प्रावधान शामिल हैं.

15 हजार 600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस कंपनी में आरवीयूएनएल की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत तथा एससीसीएल की 74 प्रतिशत होगी. यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री का नामकरण संघवी हीराचन्द फूलचंद राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री तथा राजकीय महाविद्यालय, कैलाश नगर का नामकरण पुरी बाई माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का भी निर्णय लिया है. इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ेगा तथा अन्य दानदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

भूमि को सशर्त कीमत पर आवंटित: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर, भाटियान में 161.45 हैक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हैक्टेयर भूमि को सशर्त कीमत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है. साथ ही, पॉवरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है. इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.

भजनलाल कैबिनेट के फैसले
प्रवासी राजस्थानियों के लिए विभाग
RAJASTHAN GOVERNMENT
GCC पॉलिसी को मंजूरी
RAJASTHAN CABINET MEETING

