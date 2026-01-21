ETV Bharat / state

2 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री, ग्राम उत्थान शिविर और मेगा पीटीएम में रहेंगे मौजूद

22 जनवरी को ग्राम उत्थान शिविर और 23 जनवरी को सभी राजकीय विद्यालयों में होगी मेगा पीटीएम, जिसमें 65 लाख से ज्यादा अभिभावक शामिल होंगे.

शासन सचिवालय
जयपुर: भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के तमाम मंत्री 22 और 23 जनवरी को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे. मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों के दौरे को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने सर्कुलर भी जारी किया है. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख सचिव नवीन जैन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 22 और 23 जनवरी को सभी जिलों में ग्राम उत्थान शिविर और सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन होगा, जिसमें तमाम मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेंगे.

22 जनवरी को ग्राम उत्थान शिविर : राज्य सरकार की ओर से गांवों के उत्थान के लिए 22 जनवरी को सभी जिलों में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किया जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअल इस अभियान से जुड़ेंगे और लोगों से संवाद करेंगे. तमाम मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जिला मुख्यालय पर ग्राम उत्थान शिविर में शिरकत करेंगे. इसके अलावा तहसील स्तर पर भी होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करेंगे.

Bhajanlal Government
22 और 23 जनवरी को प्रभारी मंत्रियों का दौरा (ETV Bharat Jaipur)

ग्राम उत्थान शिविर में कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन,पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास,पंचायती राज विभाग की भी सहभागिता होगी. ग्राम उत्थान शिविर के दौरान कृषि और उद्यानिकी विभाग की ओर से तारबंदी, डिग्गी पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फव्वारा, ड्रिप, सौर पंप संयंत्र की स्वीकृतियां सहित बैलों से खेती करने पर 30000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन भी जाएगा और इनकी बिक्री के लिए आवेदन भी ग्रामीणों से लिए जाएंगे.

23 जनवरी को सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम : वहीं, 23 जनवरी को सभी राजकीय स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा अभिभावक प्रदेश भर में जुटने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है. राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे. वहीं, कई जिलों में वर्चुअल संवाद भी करेंगे.

इस कार्यक्रम के तहत नि:शुल्क साइकिल वितरण भी किया जाएगा. राज्य स्तरीय समारोह में जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नि:शुल्क साइकिल वितरण करेंगे तो वहीं जिलों में प्रभारी मंत्री साइकिलों का वितरण करेंगे.

