सलाखों के पार भी अटूट रहा भाई बहन का रिश्ता, डासना जेल में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्यौहार

डासना जेल में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्यौहार ( ETV Bharat )

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, तकरीबन 4000 महिलाओं ने आज गाजियाबाद की डासना जेल पहुंच कर अपने भाइयों के साथ भैया दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया. जेल परिसर में ही बहनों ने पारंपरिक विधि विधान से भाइयों का तिलक किया. उनकी आरती उतारी और भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ उनकी जल्द रिहाई की भी प्रार्थना की. इस दौरान कई बंदी भाइयों की आंखें भारी. किसी ने अपनी बहन का हाथ थाम तो किसी ने अपनी बहन को गले लगाया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की डासना जेल में बुधवार को भैया दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया. भैया दूज का त्यौहार मनाने और जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने के लिए जेल परिसर के बाहर सुबह से ही महिलाओं की कटारे लगनी शुरू हो गई थी. जब जेल के दरवाजे खुले और महिलाएं अंदर दाखिल हुई तो उनकी आंखों में छलकते आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए बहने अपने भाइयों से मिलकर भावुक हो गई. भैया दूज का पर्व जेल परिसर में मनाने के लिए जेल प्रशासन द्वारा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विशेष इंतजाम किए गए थे.

भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक सामग्री: भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी जेल प्रशासन द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराई गई. जेल प्रशासन द्वारा महिलाओं को बाहर से किसी भी सामान या अन्य सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. चेकिंग के पश्चात महिलाएं जेल परिसर में दाखिल हुई, जिसके बाद उन्हें पूजा और त्योहार से संबंधित आवश्यक सामग्री जेल परिसर में ही उपलब्ध कराई गई. सुरक्षा कारणों को देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया था.

भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक सामग्री (ETV Bharat)

गाजियाबाद जेल परिसर में सभी त्यौहार मनाए जाते: गाजियाबाद जेल परिसर में केवल भैया दूज ही नहीं बल्कि सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं. जेल प्रशासन का मानना है कि विभिन्न प्रकार के त्योहारों का जेल में आयोजन करने से बंदियों का मानसिक तनाव कम होता है. सामान्य मुलाकात के अतिरिक्त जेल परिसर में अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होती है. रक्षाबंधन के त्योहार पर भी जेल प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं और बहने जय पहुंचकर जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधती हैं.

भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए महिलाओं की लाइन (ETV Bharat)

"प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार जिला कारागार गाजियाबाद में भैया दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ बनाया गया है. भैया दूज को लेकर जेल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बहने जेल पहुंची और अपने भाइयों से मुलाकात की. जेल परिसर में ही अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी. जेल प्रशासन का प्रयास था कि कार्यक्रम का इस तरह से आयोजन किया जाए की बहनों को बिल्कुल भी एहसास ना हो कि वह जेल में अपने भाई से भैया दूज पर मिलने आई हैं. आयोजन में सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जेल प्रशासन का सहयोग किया गया. सुरक्षा कारणों से जेल परिसर में बाहर से किसी भी प्रकार की सामग्री लाने की अनुमति नहीं दी गई थी." -सीताराम शर्मा, जेल अधीक्षक-

