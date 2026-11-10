उत्तराखंड में भैया दूज पर च्यूड़ा बग्वाल, कुमाऊं मंडल में स्पेशल तैयारियां, जानिए क्या है खास
भैया दूज के लिए घरों में पारंपरिक च्यूड़े तैयार किये जा रहे हैं. बुजुर्ग नई पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को पहुंचा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:43 PM IST
पिथौरागढ़: आधुनिकता के दौर में जहां रहन-सहन और खानपान में तेजी से बदलाव आ रहा है, वहीं कुमाऊं की सदियों पुरानी लोक परंपराएं आज भी ग्रामीण अंचलों में जीवंत हैं. दीपावली के अवसर पर भैया दूज से एक दिन पूर्व मनाई जाने वाली अन्नकूट यानी च्यूड़े कूटने की परंपरा इसका सुंदर उदाहरण है. पूरे कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं आज भी पारंपरिक तरीके से च्यूड़े कूटकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं.
कुमाऊं में भैया दूज का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के सिर की पूजा कर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं. इसी परंपरा के तहत अन्नकूट के दिन घरों में च्यूड़े तैयार किए जाते हैं. इसके लिए परिवार के लोग एकादशी के दिन घर में पैदा किए गए धान को विधि-विधान से एक बर्तन में भिगोकर रखते हैं. अन्नकूट के शुभ दिन सुबह से ही परिवार और आसपास की महिलाएं एकत्र होकर च्यूड़े कूटने की तैयारी करती हैं.
इस परंपरा में घर के आंगन में बनी पत्थर की ओखली का विशेष महत्व है. ओखली के पास अंगीठी में आग जलाकर तवे पर घर की गाय के घी में धान को भून लिया जाता है. इसके बाद गर्म धान को मूसल से ओखली में कूटा जाता है. अच्छी तरह कूटने के बाद च्यूड़ों को सूपे से फटककर साफ किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की सामूहिक भागीदारी देखने को मिलती है.
परंपरा के अनुसार च्यूड़े कूटने के दौरान मौजूद महिलाओं और बच्चों को प्रसाद के रूप में च्यूड़े खिलाए जाते हैं. तैयार च्यूड़ों का अधिकांश हिस्सा भैया दूज यानी द्वितीया के दिन भाइयों की पूजा के लिए घर के मंदिर में रखा जाता है. अन्नकूट च्यूड़े तैयार करने में घर का जैविक धान, गाय का घी, दूब (दूर्वा), तवा, छलनी (चावनू), पन्यूला, मूसल और पारंपरिक ओखली का विशेष महत्व है. इस परंपरा को सामूहिक रूप से निभाने के लिए कम से कम तीन महिलाओं की सहभागिता जरूरी मानी जाती है.
रावल गांव में अन्नकूट च्यूड़े कूटने की परंपरा में 85 वर्षीय सरस्वती रावल के साथ मीना रावल, हंसा भंडारी, कविता रावल, प्रीति भंडारी, नेहा रावल, प्रेरणा रावल और लक्ष्मी रावल ने भागीदारी की. बुजुर्ग महिलाओं के साथ नई पीढ़ी की महिलाओं की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है. यह परंपरा केवल च्यूड़े तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपसी मेलजोल, पारिवारिक प्रेम और भाई-बहन के अटूट रिश्ते को भी मजबूत करती है.
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