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उत्तराखंड में भैया दूज पर च्यूड़ा बग्वाल, कुमाऊं मंडल में स्पेशल तैयारियां, जानिए क्या है खास

उत्तराखंड में भैया दूज पर च्यूड़ा बग्वाल ( ETV Bharat )

कुमाऊं में भैया दूज का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के सिर की पूजा कर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं. इसी परंपरा के तहत अन्नकूट के दिन घरों में च्यूड़े तैयार किए जाते हैं. इसके लिए परिवार के लोग एकादशी के दिन घर में पैदा किए गए धान को विधि-विधान से एक बर्तन में भिगोकर रखते हैं. अन्नकूट के शुभ दिन सुबह से ही परिवार और आसपास की महिलाएं एकत्र होकर च्यूड़े कूटने की तैयारी करती हैं.