भैरव अष्टमी 2025; काल भैरव की पूजा के लिए बनारस में उमड़ी भक्तों की भीड़, भोलेनाथ को लगाया मिठाई-फल का भोग

काल भैरव मंदिर को खास तरह से सजाया गया, इस बार नहीं काटा गया 1100 किलो का केक.

बनारस के काल भैरव मंदिर में उमड़ी भीड़.
बनारस के काल भैरव मंदिर में उमड़ी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
वाराणसी : भैरव अष्टमी पर बनारस में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी. इस खास मौके पर काल भैरव मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया. गुब्बारे भी लगाए गए. मंदिर परिसर में तरह-तरह के पकवान बनाए गए. भोलेनाथ को कई तरह की मिठाइयों, फल आदि का भोग लगाया गया.

काशी शिव की नगरी है. यहां शिव को अलग-अलग रूपों में पूजा जाता है. भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है. काशी एकमात्र ऐसा शहर है जहां भैरव के आठों स्वरूप स्वयं विराजमान हैं. स्वयंभू होने की वजह से इनका विशेष महत्व है.

काल भैरव को कहा जाता है काशी का कोतवाल : आठ भैरवों में से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है. मंदिर के पुजारी सतीश पांडेय ने बताया कि भैरव अष्टमी के मौके पर काल भैरव मंदिर में बुधवार की सुबह से ही भक्तों की भीड़ है.

उन्होंने बताया कि हर वर्ष मंदिर के बाहर बड़ी मात्रा में केक काटने की भी रस्म निभाई जाती थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने किन्हीं कारणों से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बार मंदिर के बाहर कटने वाला 1100 किलो का केक भी नहीं काटा गया.

काल भैरव मंदिर में उमड़ी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)

भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार : मंदिर के पुजारी का कहना है कि भैरवनाथ का जन्म आज ही के दिन माना जाता है. इस वजह से आज मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है. बाबा भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने दर्शन-पूजन किया.

मंदिर से विशेष शोभायात्रा भी निकाली गई. काल भैरव मंदिर के अलावा काशी के बटुक भैरव मंदिर में भी भैरव अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. यहां भी भक्तों की भीड़ रही. इसके अलावा काशी के कपाल भैरव, अष्टांग भैरव, आस भैरव मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ रही.

काल भैरव का क्या है रहस्य : काशी काल भैरव की वजह से चलती है. ऐसी पौराणिक मान्यता है. मान्यता है कि अगहन मास की अष्टमी तिथि को ही भगवान शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी. काशी की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने का जिम्मा कोतवाल के रूप में काल भैरव को मिला है.

पुराणों में वर्णित है कि जब काशी को स्थापित किया गया था, उस समय भगवान विश्वेश्वर ने पूरे काशी की संरचना के बाद इसकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने स्वरूप काल भैरव को सौंपी थी. एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से सर्वश्रेष्ठ बताते हुए भगवान ब्रह्मा के 5वें मस्तक ने अपने आप का बखान करते हुए अपने को त्रिदेव में सबसे बेहतर बताया.

उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा न कहने की सलाह भी दी. महादेव देवों के देव हैं. वे सबसे उत्तम माने जाते हैं, लेकिन तीनों देवताओं के मौजूद रहते हुए भी ब्रह्मा के 5वें सिर में एक बार फिर से इसी बात को दोहराया. इससे भगवान शंकर बेहद नाराज हुए. इसके बाद उनके रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई.

शिव के स्वरूप काल भैरव ने ब्रह्मा के उस पांचवें मस्तक को काट दिया. इससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा. ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव को काशी भेजा गया. यहीं पर रहकर ब्रह्म हत्या से पाप की मुक्ति का अनुष्ठान करने लगे. ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को हाथ में लेकर काल भैरव काशी में घूमते रहे थे

BANARAS BHAIRAVA ASHTAMI CROWD
KALA BHAIRAVA MYSTERY
VARANASI KALA BHAIRAVA TEMPLE
भैरव अष्टमी 2025 बनारस कार्यक्रम
BHAIRAVA ASHTAMI 2025

